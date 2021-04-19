《每周華語－黃溢華》百變基因、疫情百變、基因疫苗、諾貝爾獎

《每周華語》正是「百變基因、疫情百變」，為了殺傷力的變異基因且不少國家的疫情依然

急速惡化，印度、智利、巴西甚而法國等地仍有再失控的可能。全球盡力打疫苗，但收效確認否

？變數太多！美國疫情暫見媛和，而相關之股份板塊已成為得益者。



２０１９年，Ｅｒｗｉｎ Ｓｃｈｒｏｄｉｎｇｅｒ的名著「Ｗｈａｔ ｉｓ Ｌｉｆｅ」

出版７５年，這是一本小書但內容由淺入深，為現代分子生物學甚而「基因」的存在，於此書仔

細提及與討論。原為１９４３年於都柏林的講稿，１９４４年以書籍印行，影響深遠。１９５３

年，Ｗａｔｓｏｎ、Ｃｒｉｃｋ等人破解了ＤＮＡ的結構，而Ｃｒｉｃｋ於１９５７年預告了

ＤＮＡ，ＲＮＡ及蛋白質的關係！ｍＲＮＡ的存在，由加州理工的學者於１９６１年發現、確認

。今天２０２１年，ｍＲＮＡ被正式發現剛好６０年。人類去了火星、金星、水星、土星，甚而

飛出太陽系，但對自身的ＤＮＡ更基本結構之了解，也是近７０、８０年的事情。



全球疫情，疫苗少不了的重要工具，生產疫苗，由「種牛痘」的發現，至今天有「基因疫苗

」，人類累積了極多的理論及經驗，因而疫苗的生產平台及接種已有甚多變化。人世間，生命存

在不只有人類╱動物，生命以甚多形式存在，病毒自身乃生命也，因而人類必須明白地球並不由

人類獨佔。生命必有自身的保護、生存及攻擊本能。病毒存在甚久，人類因而死亡極多。疫苗有

否突破？說易行難。ｍＲＮＡ、ＰＤ－１、ＰＤＬ－１等等的基因治療方案，都已由理論轉為治

癌藥物。當然，近十多年突圍而出的「免疫療法」，有效用亦不見全面可克服癌症。



近一年全球大疫情，「ＣＯＶＩＤ－１９」至今仍可控，但仍可能再全面失控。不同平台╱

理論生產╱研發的疫苗成為成敗得失重中之重的工具。當然，病毒「可大變」，使成為時間競賽

，安排全新疫苗以全控「未變」之前的病毒。ｍＲＮＡ便成為其中平台╱理論之一，亦可視為

「基因疫苗」。１９８０年代，匈牙利科學家Ｋａｔａｌｉｎ Ｋａｒｉｋｏ自匈牙利往美普渡

大學（Ｔｅｍｐｌｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）以後博士形式研究ｍＲＮＡ的作用、本質與功用

，相信可利用ｍＲＮＡ「直接」「入」人類細胞而成為新一代的基因療法等。全球大疫情不幸也

，但一年前德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ（ＢＮＴＸ）的創辦人乃科研人員，看重ｍＲＮＡ可用作生產

「ＣＯＶＩＤ－１９」疫苗。事實上，病毒的結構又剛好可以ｍＲＮＡ引領推動人免疫系統大量

出現抗體，可控制疫情。ＢｉｏＮＴｅｃｈ以「ＡＤＲ」形式於美國納指上市，股價近一年上升

，相信仍有上升空間。美輝瑞與ＢｉｏＮＴｅｃｈ合作生產疫苗，採用了ｍＲＮＡ的基因科研平

台。而美Ｍｏｄｅｒｎａ亦加入採用了ｍＲＮＡ，此企業的股價代號正好是「ＭＲＮＡ」，股價

亦拾級而上。疫苗有「副作用」乃預期之內，所有疫苗有否功效，亦只有時間可以印證。流感也

好，其他病毒引致的病症也好，可用疫苗預防，並無萬無一失的藥物存在。今天有用，明天可能

不太有效亦不足為奇。



分子生物學，基因工程，仍有很多科研空間。耶魯大學推動的Ｎｅｘｔ Ｃｕｒｅ

（ＮＸＴＣ）由陳列平教授創辦，以ＰＤ－１、ＰＤＬ－１等手段，推出免疫抗癌藥物。

２０１８年，日本的本庶佑便拿下諾貝爾醫學獎，亦因為他對免疫療法，ＰＤ－１等等有重大的

發現。當年陳教授未及拿下此一最高榮譽，十分之可惜。拿獎與否重要，卻不是最重要：為人類

成功抗癌才最重要。今天Ｋａｔａｌｉｎ Ｋａｒｉｋｏ成為２０２１年諾獎得主呼聲急升的得

獎人之一。但於１９８０年代，她的研究，不只不受重視，更被視為「無出路」的科研項目。



ｍＲＮＡ「跑出」，不是因為有十分成功的藥物治愈癌症，而是成為主打控制「ＣＯＶＩＤ

－１９」生產疫苗的科研平台。專利之下，Ｋａｔａｌｉｎ Ｋａｒｉｋｏ多了收入，但更多科

研即使甚為成功，卻不為世人所知。ｍＲＮＡ並不是新事物，「ＣＯＶＩＤ－１９」使ｍＲＮＡ

「紅遍」全球：不用「死去」的病毒，也可以「引入」細胞，產生大量抗體。美國開放科研平台

，使海外人才流入了美本土，把科研成果轉化為美國之產物。



強生「單劑」「ＣＯＶＩＤ－１９」疫苗，上周於美國被下令暫停使用，因有極為罕見的血

栓現象，而英國阿斯利康亦有類同的「副作用」。ＣＯＶＩＤ－１９疫苗生產，各出「奇謀」，

各生產商有自身的科研╱成本╱功效的考量。而採用者出現各種罕有的反應，短期間不易全面克

服。



強生生產旳「ＢＢ粉」（Ｂａｂｙ Ｐｏｗｄｅｒ），生產所用「滑石」乃其本礦物，也因

為涉及引致癌症，而賠償很多億美元。可見用「Ｔａｌｃ」（滑石）也好，用ｍＲＮＡ等等高端

科研平台生產複雜的「ＣＯＶＩＤ－１９」疫苗也面對潛在風險。「ＢＢ粉」「小兒科」產品乎

！可見不是。但ＢｉｏＮＴｅｃｈ的ＡＤＲ及Ｍｏｒｄｅｒｎａ股價仍可看俏！



上周內地有消息指將准許ＢｉｏＮＴｅｃｈ於內地採用。另方面，因為變種病毒不斷出現，

很大機會，需要「打」多一針甚而更多，而且美輝瑞也表示有可能每一年都要接種疫苗，因為病

毒不斷變異之中。我們不是科學家，即使是科學家，面對全新的病毒與疫苗科研╱生產平台，也

需要時間去研究，那麼成敗之間，亦不宜盲目看好相關股份板塊。《資深市場人士 黃溢華》

