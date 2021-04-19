【聚焦人幣】美國促中國提高外匯干預透明度，認定台灣存操縱行為

《經濟通通訊社１９日專訊》美國財政部上周五（１６日）表示，根據一項２０１５年的美

國貿易法，越南、瑞士和台灣滿足了可能存在匯率操縱行為的標準，但美國並未正式給它們貼上

匯率操縱的標簽。美國財政部同時敦促中國提高其外匯干預活動的透明度；提高政策目標、央行

和國有銀行外匯活動之間關係的透明度以及提高其在離岸人民幣市場活動的透明度。

本次有１１個國家被列入「觀察名單」，以密切關注其外匯操作，除了原本已在名單中的中

國、日本、韓國、德國、意大利、新加坡、泰國、馬來西亞和印度外，還將墨西哥和愛爾蘭加入

名單中。



＊沒有足夠證據認為台灣操縱，將開始與台灣「加強接觸」＊



在葉倫上任後發布的首份半年度匯率報告中，美國財政部表示，將開始與台灣「加強接觸」

，並繼續與越南和瑞士進行此類磋商，特朗普政府於去年１２月將後兩國列為匯率操縱國。財政

部表示，台灣、越南和瑞士在２０２０年超過了２０１５年美國設定的匯率操縱的標準，即對美

貿易順差超過２００億美元、外匯干預規模超過國內生產總值（ＧＤＰ）的２％、全球經常帳盈

餘超過ＧＤＰ的２％。盡管如此，根據１９８８年的一部法律，沒有足夠的證據認定越南、瑞士

和台灣為了獲得貿易優勢或阻止國際收支調整而操控匯率。

據《路透》引述台灣央行一不願具名官員表示，這顯示央行與美方持續進行有效的溝通，美

方了解台灣的「特殊情況」，亦反映拜登政府考量較周全。（ｗｌ）

