【債務風險】中國華融：主業轉型成效顯現，各項到期債券如期兌付

《經濟通通訊社１９日專訊》曾經的靈魂人物賴小民倒台後，中國華融（０２７９９）未來

發展引人關注。陷入流動性疑雲之際，該公司上周五（１６日）召開２０２１年一季度形勢分析

會議（視頻）。會議表示，２０２１年以來，新華融建設「轉型年、攻堅年」各項工作有序推進

，經營情況平穩，主業轉型成效顯現，流動性充足，各項到期債券如期兌付。

關於２０２０年年報進展，公司作為香港Ｈ股上市公司，嚴格遵守香港聯交所相關交易規則

，依法如實進行了信息披露，同時正積極配合審計師盡快完成年報審核工作，相關審計工作完畢

後將依法適時進行信息披露。

會議要求，公司系統上下要堅持新華融建設的戰略目標不變，做精做強不良資產主業的經營

發展方向不變。加快存量風險處置，加快盤活低效資產，加快重組業務轉型，大力拓展實質性問

題企業重組業務，提高主業發展質量。強化合規經營，強化風險管理。會議強調，全系統要堅持

「回歸本源、聚焦主業」，全強化公司治理與內控合規，進一步發揮國家賦予的逆周期工具和金

融救助功能，化解金融風險，服務供給側結構性改革，支持實體經濟發展。

中國華融突然宣布延期刊發年度業績兼停牌後，市場其資產風險擔憂持續加劇。銀保監副主

席肖遠企上周五表示，金融資產管理公司（ＡＭＣ）經營穩定，主要經營指標處於正常合理區間

；但個別地方金融機構風險較大，尤其是不良資產比例較高、資本缺口較大。外電有消息稱，中

國金融監管部門正著眼於化解華融短期流動性風險，已協調多家銀行對華融相關貸款「不抽貸」

，並準備好對其進行支持。（ｗｌ）

