【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平２﹒２％。人行已連續３５天開展１００億元的逆回購，且是第１０４日

開展逆回購。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。

本周共５００億元逆回購到期；此外，２５日有５６１億元定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）

到期，人行已於４月１５日對本月到期的ＭＬＦ及ＴＭＬＦ進行續作。（ａｃ）

