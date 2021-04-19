【中概焦點】水滴提交赴美上市申請，去年虧逾６億保險佔營收九成

《經濟通通訊社１９日專訊》因經營網絡互助眾籌平台而為外人熟知的水滴公司，日前正式

提交赴美上市申請，計劃在紐交所掛牌，代碼為「ＷＤＨ」，高盛、摩根士坦利、美銀美林為其

承銷商。這家由騰訊（００７００）支持的網絡金融企業，申請上市以來一直爭議不斷，先是有

人質疑慈善業務為何要上市，其後有傳銀保監反對水滴上市，原因是其業務模式存在風險。

事實上，水滴公司在一個月前關停了水滴互助服務（水滴籌平台仍然正常運營），並因此引

發廣泛的社會關注，如今的水滴公司已完全轉型成一家互聯網保險平台。水滴在招股書稱，擬將

募集資金用於加強和擴大健康服務和健康保險業務、研發，目標是構建一個「保險＋健康服務」

的生態圈。

招股書顯示，水滴公司去年實現營收３０﹒３億元（人民幣．下同），同比增長１倍，其中

近九成收入來自保險經紀業務；淨虧損６﹒６億元，其中主要支出為２１﹒３億元的營銷費用。

外界曾有批評聲音指，水滴公司通過網絡互助服務「水滴互助」炒作知名度，目的是為其保險銷

售業務提供流量，但就在上市前夕把「水滴互助」關停，是「兔死狗烹」的行為。



＊「水滴籌」平台為保險業務引流，太保佣金貢獻營收二成五＊



水滴公司成立於２０１６年，公司從籌款起家，並逐步發展為以「籌款＋互助＋保險」三大

板塊為主的模式。水滴的主要收入來源是水滴保險商城「水滴保」所收取的保險佣金，其佔比高

達８９﹒１％。目前，「水滴保」與６２家保險公司有合作，在線提供多達２００種健康險和壽

險產品。最近兩年，太平保險（０２６０１）（滬：６０１６０１）和弘康人壽是水滴公司的第

一和第二大合作夥伴，其中太平保險在２０２０年所付佣金佔水滴總營收的２４﹒９％。

雖然水滴籌平台並未產生任何盈利，但其在為水滴公司其他業務板塊引流方面有不可小覷的

能力。２０１８年、２０１９年和２０２０年水滴籌為水滴保貢獻的流量比例分別４６﹒５％，

２３％、１３％；互助的流量比例則分別為３８﹒６％、１２﹒４％、３﹒６％。（ｅｙ）

