《經濟通通訊社１９日專訊》中國海關周日（１８日）公布的數據顯示，３月中國對朝鮮出
口增至六個月高位，是１月和２月對朝總出口規模的近４００倍，表明疫情造成的邊境限制有所
放鬆。中國３月對朝鮮出口１２９７﹒８萬美元商品，創去年９月以來半年最高，遠高於２月的
３０００美元和今年前兩個月的３﹒３萬美元。
中國３月從朝鮮進口１３０﹒８萬美元商品，２月為進口１７５萬美元。（ｗｌ）
19/04/2021 13:47
【新冠肺炎】邊境限制放鬆，中國３月對朝出口急增至六個月高位
《經濟通通訊社１９日專訊》中國海關周日（１８日）公布的數據顯示，３月中國對朝鮮出
口增至六個月高位，是１月和２月對朝總出口規模的近４００倍，表明疫情造成的邊境限制有所
放鬆。中國３月對朝鮮出口１２９７﹒８萬美元商品，創去年９月以來半年最高，遠高於２月的
３０００美元和今年前兩個月的３﹒３萬美元。
中國３月從朝鮮進口１３０﹒８萬美元商品，２月為進口１７５萬美元。（ｗｌ）
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