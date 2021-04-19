《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人華春瑩宣布，國家主席習近平明日（２０日
）應邀以視頻方式出席博鰲亞洲論壇２０２１年年會開幕式並發表主旨演講。
博鰲亞洲論壇２０２１年年會將於４月１８日至２１日在海南博鰲舉行，主題為「世界大變
局：共襄全球治理盛舉 合奏一帶一路強音」。來自６０多個國家和地區的２６００多名代表齊
聚海南出席論壇。（ｗｌ）
19/04/2021 15:09
【博鰲論壇】外交部：習近平明天以視頻方式於論壇開幕式發表演講
《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人華春瑩宣布，國家主席習近平明日（２０日
）應邀以視頻方式出席博鰲亞洲論壇２０２１年年會開幕式並發表主旨演講。
博鰲亞洲論壇２０２１年年會將於４月１８日至２１日在海南博鰲舉行，主題為「世界大變
局：共襄全球治理盛舉 合奏一帶一路強音」。來自６０多個國家和地區的２６００多名代表齊
聚海南出席論壇。（ｗｌ）
|財經熱話19/04/2021
【買定離手】賭股炒起憧憬黃金周 蘇沛豐:金沙追落後上望43元
|中國故事19/04/2021
【駐滬專訪】攜程孫潔：回港上市可更好展示品牌 做好準備迎復甦
|開市Good Morning19/04/2021
溫傑：醫思醫療7.8元下可買入
|財經熱話16/04/2021
《股市一周》港股多次挑戰二萬九仍未能企穩 本周升270點
|中國故事16/04/2021
《神州經脈》首季GDP創紀錄惟遜預期 滬綜指收升但錄兩周連跌
|財經熱話16/04/2021
【吉利開車】消息利好落鑊上廿天線 聶振邦:交投急增或有力再上
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰