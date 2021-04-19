【博鰲論壇】外交部：習近平明天以視頻方式於論壇開幕式發表演講

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人華春瑩宣布，國家主席習近平明日（２０日

）應邀以視頻方式出席博鰲亞洲論壇２０２１年年會開幕式並發表主旨演講。

博鰲亞洲論壇２０２１年年會將於４月１８日至２１日在海南博鰲舉行，主題為「世界大變

局：共襄全球治理盛舉 合奏一帶一路強音」。來自６０多個國家和地區的２６００多名代表齊

聚海南出席論壇。（ｗｌ）

