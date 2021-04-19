【駐滬專訪】攜程孫潔：回港上市可更好展示品牌，做好準備迎復甦

《經濟通通訊社記者林雯婕１９日上海專電》內地最大的在線旅遊平台攜程（０９９６１）

今日成功在香港二次上市，開報２８１港元，較招股價高５％，半日收報２７７﹒４元，漲

３﹒５％。

攜程集團首席執行官孫潔在上海接受《經濟通通訊社》專訪時表示，攜程這次來到香港二次

上市是希望攜程不僅在中國能夠做好，在亞洲也能做到領先水平。攜程希望藉助此次在港上市，

向亞洲的客戶和合作夥伴更好地展示品牌，擴大亞洲股東基礎。

對於港股的表現，孫潔稱，攜程是把客戶放在第一、合作方第二、攜程第三，只要牢牢聽客

戶的聲音，把最好的產品奉獻給他們，並幫助合作夥伴解決他們的問題，這些努力自然會反映在

股價上。



＊攜程國內旅遊業市佔率僅１０％，遠沒達壟斷＊



近期，在美國上市的中概股，特別是互聯網領域的企業正面臨多重考驗，不僅在美國市場有

被迫退市的風險，在國內也面對著反壟斷政策的壓力。

對此，孫潔認為，在美國市場來說，相信美國政府會做出明智決定，因為俗話說「和則盈，

鬥則敗，世界肯定愈合作愈有協同效應」。

而在國內來說，她強調，攜程十分歡迎和支持政府的反壟斷舉措。攜程支持旅遊產品在所有

的平台上上架，而不是「二選一」。從市場地位來說，攜程目前在整個國內旅遊業的市佔率只有

１０％左右，遠遠沒有達到壟斷的地位。



＊有信心國內旅遊市場超過２０１９年＊



從最近公布的國內宏觀數據來看，中國經濟正在加速復甦中，旅遊市場在今年是否也能回到

疫情前的水平呢？孫潔認為，只要疫情的控制有效，相信今年國內旅遊將在２０１９年水平上實

現正增長。

根據攜程最新的預測，今年五一國內出遊人次將達到２億人，超過２０１９年並創下紀錄新

高。孫潔指，之後的暑假、國慶假期，在疫情得到控制的情況下會有更好的表現。

在整體市場復甦的大背景下，不少互聯網平台近年來也動作多多，希望在在線旅遊市場上分

一杯羹，攜程因此也面臨著不少同業競爭的壓力。為迎接挑戰，攜程在此次上市之前發布了「旅

遊營銷樞紐」戰略，提出將更加重視內容生態，通過提供旅遊相關的內容，包括遊記、直播、短

視頻等多種形式，引導消費者在平台上下單，朝向「一站式旅遊服務平台」發展。



＊跨境免隔離料明年春季實現，攜程為通關做好準備＊



在內容建設的同時，攜程還可以成為客戶的廣告平台。孫潔指，旅遊行業的廣告規模每年約

有９００億元人民幣左右，而且還在不斷增長中。如果攜程用３－５年的時間發展內容生態，並

拿下３％－５％的市場份額也是十分可觀的。

而在國外遊方面，隨著疫苗的普及，市場預計跨境免隔離通關在明年春季有望實現。攜程海

外公司的團隊一直以來也沒有停歇，將國內直播等有創意的營銷手法帶到各個國家，將當地的旅

遊做起來，還與當地旅遊部門合作，為通關做好準備。

