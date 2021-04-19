《融天納地－溫天納》平衡考量政策及基本面變化

《融天納地》若要準確判斷下半年經濟趨勢，需重點關注國家監管政策，地產政策，以及貨

幣政策潛在持續收緊的可能性。作為背景考量，筆者先對比內地今年第一季度經濟及去年第四季

度環比增長速度，工業增長相比去年第四季度雖略有回落，仍顯示生產領域的擴張依能維持良好

，固定資產投資增長與去年第四季度原則上持平，當中筆者認為基建的回升對衝了房地產投資的

回落。消費增長相比去年第四季度明顯回落，考慮到第一季度居民收入的明顯回升，顯示居民的

預防性儲蓄仍在增加。觀察３月份經濟相對２月份的環比增長速度，工業增長相比２月略為回落

，固定資產投資與２月份基本持平，消費較２月份有所回升，顯示目前內地經濟增長的整體動仍

能緩慢改善。



目前環球和內地經濟均持續呈現若干「非平衡復甦」徵象的發展趨勢，環球經濟分化為兩極

。疫苗接種速度快、經濟重啟較快速的經濟體系，對比疫苗接種較慢、經濟重啟較慢的經濟體系

。與此同時，新興經濟體為了應對資本外流，某程度上被逼提前加息，導致經濟復甦更為緩慢。

按此趨勢，環球各國間的經濟差距以及不同群體間的貧富差距定必擴大，與此同時，這種發展落

差將對環球主要經濟體的結構性改革提出更高的要求，如美國推出針對富裕階層加稅等措施。若

然各國繼續採用財政刺激和貨幣寬鬆的方式應對，債務高企、資產價格泡沫和風險提升將愈趨嚴

峻，導致環球宏觀潛在風險，拖累長遠經濟增長率。



內地經濟持續復甦，但結構分化仍較明顯，經濟動能正逐步從房地產、出口轉移至內生動能

的消費和製造業投資。另一方面，如國家總理早前所言，「今年情況特殊，分析經濟不僅要看同

比，還要看環比」。觀察第一季度和３月份的經濟數據，內地經濟增長環比的動能主要體現在工

業和投資領域，尤其依賴出口和房地產；相比之下，雖然３月份消費和製造業投資復甦有所加速

，但整體的改善依然較為緩慢。在此背景下，第一季度經濟復甦雖無短期風險，但整體的動力或

弱於疫情前的２０１９年的第一季度，這也將制約未來政策收緊的步伐。整體而言，仍需要平衡

考量政策及基本面變化。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

