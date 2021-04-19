《匯市一周－徐惠芳》觀望歐加議息，美元回軟，外幣反彈

《匯市一周》展望本周，關注歐洲央行和加拿大央行利率會議，澳洲聯儲行也將公布貨幣政

策會議記錄。此外，環球貿易局勢和美、伊關係也需關注，短期為市場帶來波動。



澳洲和新西蘭近期公布的經濟數據強勁，在遏制新冠疫情取得一定效果，商品貨幣反彈。國

際貨幣基金組織ＩＭＦ預期，亞洲經濟今年將增長７﹒６％，高於去年１０月份預計的６﹒９％

，２０２２年將增長５﹒４％。組織認為，若美債收益率上升速度快於預期，亞洲可能面臨不利

的資本外流。



美國能源資訊署（ＥＩＡ）公布，上周美國原油庫存減少５９０萬桶，預估為下降２９０萬

桶；汽油庫存增加３０﹒９萬桶，預期增加７８﹒６萬桶；餾分油庫存減少２１０萬桶，預估增

加９７﹒１萬桶。國際能源署（ＩＥＡ）報告預期，全球石油供需將在今年下半年再次恢復平衡

，產油國屆時可能需要每日增產２００萬桶，才能滿足預期的需求。紐約期油現時在每盎司

６２﹒９３元（美元．下同）整固，趨勢往上，下方支持６１﹒８０、６０﹒２０元。



美國制裁俄羅斯，地緣局勢呈現緊張，避險情緒升溫下，國際金價急升。截至４月１５日，

全球最大黃金上市交易基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ）黃金持倉量按日減少０﹒３％至

１０２２﹒８６噸。金價現時在每盎司１７７８元水平整固，上方阻力１７９０、１８００元，

下方支持１７６０、１７４５元。



＊美匯指數趨勢往下＊



美聯儲褐皮書顯示，整體經濟活動加速至適度增長的水平。消費者開支強勁，物價略微上漲

。雖然供應鏈受抑，但製造業有所擴張。大部分地區報告提及就業人口適度增長。各地區的前景

變得更加樂觀，主要依據是新冠肺炎疫苗接種工作。



美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數報５７﹒６萬人，按周減少１９﹒３萬，預期

７０萬。３月零售銷售按月增９﹒８％，預期增５﹒９％；扣除汽車的零售銷售增８﹒４％，預

期增５％。工業生產按月增１﹒４％，預期增２﹒８％。美債收益率持續下滑；１０年期美債收

益率一度觸及１﹒５２６％的３月１１日以來低點。



聯儲局主席鮑威爾指，聯儲局官員會等到通脹持續達２％目標和勞工市場完全復甦，才會考

慮加息，但預料這兩個指標在明年底前都不大可能達到。公開市場委員會大部分成員都不預期

２０２４年前會上調基準利率，又談到聯儲局在打算加息前，會首先削減購入的國債規模。美匯

指數現時９１﹒６７水平，趨勢往下，上方阻力９２﹒００、９２﹒６５。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

