《師傅教路－黃瑋傑》滬車展展現５＋５品牌，長汽炒起目標２８元

《師傅教路》第十九届上海國際汽車工業展覽會今日（１９日）在國家會展中心（上海）正

式開幕，是２０２１年全球第一個如期舉辦的Ａ級車展。今次上海車展共吸引了全球１０００家

企業參展，展出總面積達３６萬平方米。長城汽車（０２３３３）在今次上海車展中帶來「５＋

５」品牌，包括哈弗、長城皮卡、ＷＥＹ、歐拉，以及首次獨立亮相的坦克品牌，共五大整車品

牌，以及未勢能源、蜂巢易創、精工底盤、諾博汽車、曼德電子電氣五大零部件子公司。



＊「坦克３００」月訂連續破萬，呈供不應求＊



長城汽車持續加大研發，於２０２０年發布「檸檬」、「坦克」、「咖啡智能」三大技術品

牌，形成了以自動駕駛、智能座艙、高效燃油、新能源相互融合的技術生態﹒在今次上海車展中

，長城首次展出坦克這個全新品牌，包括「雙王炸」旗艦車型－－迦務豪華＋機甲越野兩大系列

的旗艦車型「坦克８００」和「坦克７００」。

「坦克」最開始時其實是ＷＥＹ旗下的一款產品，名為「坦克３００」。據了解，自去年１

２月上市以來，「坦克３００」月訂單連續突破一萬輛，而交車周期也長達３個月，呈現供不應

求的狀態。據長城表示，坦克今年國內銷量目標１０萬輪，２０２３年全球市場銷量３５萬輛，

２０２５年５０萬輛﹒除了坦克３００之外，至２０２３年，坦克品牌將推五款車型，包括目前

的緊湊型越野ＳＵＶ坦克３００，以及隨後推出的中大型機甲越野ＳＵＶ、中大型商務ＳＵＶ、

機甲猛獸和奢華商務旗艦ＳＵＶ。



＊建議買入價２５元，止蝕位２３元＊



長汽今年整體汽車銷量目標為１２１萬輛，較２０２０年銷量增長９％。據集團公布，今年

首三個月汽車累計銷量３３８７９８輛，較去年同期大幅增長１２５％，並且完成今年銷量目標

２８％。長汽３月份汽車銷量達到１１０７３６輛，超越吉利汽車（００１７５）的

１０００２９輛。長汽持續擴大產能和生產版圖，在國內建立了九大生產基地。去年６月，與寶

馬合資建設的光束項目工廠在江蘇省張家港開始施工，新能源與全球化項目全面提速。１０月，

與荊門市政府就轉讓湖北荊門生產基地簽約，該工廠現進行升級改造，預計將於２０２１年投入

生產；１１月，江蘇泰州基地實現投產。此外，山東日照、浙江平湖項目也在穩步推進中。在國

外，俄羅斯圖拉工廠穩步投產，高度智能化生產實力賦能下，哈弗Ｆ７、哈弗Ｆ７ｘ、哈弗Ｈ９

等多款車型均實現本土化生產，產能持續提升。去年１１月，集團與通用汽車正式完成對泰國羅

勇工廠的移交，該工廠作為集團發力泰國和東盟市場的重要生產基地，將於２０２１年投入使用

。此外，於印度擬購的整車工廠也在穩步推進，海外ＫＤ項目產銷持續提升。建議買入價２５元

，目標２８元，止蝕位２３元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

