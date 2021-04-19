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19/04/2021 11:37

《金石為開－黃威》通脹上行債息回落，黃金發力上攻

　　《金石為開》美國３月通脹及零售數據均錄得強勁增長且超出預期。不過美聯儲官員強調維
持寬鬆，且美國３０年期國債需求良好，債息反覆回落，美元指數跟隨走低。實際收益率降低提
振黃金走勢，加上美元疲弱，上周金價拜託弱勢連續上攻，全周累計上漲１﹒９％。
　
　　美國勞工統計局資料顯示，美國３月ＣＰＩ同比增長２﹒６％，高於預期的增長２﹒５％，
創下２０１８年８月以來的最高水準。推動ＣＰＩ增長的最大驅動力是能源價格的上漲。不過同
期３月核心ＣＰＩ同比亦增長１﹒６％，高於預期的增長１﹒５％，且較２月份的增長１﹒３％
明顯提速。
　
　　美國３月份零售數據也大幅攀升，環比增長９﹒８％，遠超預期的５﹒８％。一掃２月份下
降２﹒７％的低迷態勢，創下去年５月以來的最大漲幅。拜登政府的財政刺激政策正在發揮作用
，市場對美國經濟增長前景及通脹預期均不斷趨於樂觀。
　
　　與此同時，美聯儲繼續強調維持寬鬆的政策立場。鮑威爾雖然表達了對經濟的樂觀看法，但
重申直到勞動力市場基本完成復甦，實現充分就業，且通脹有望在一段時間內維持２％以上才會
考慮加息。上周債市壓力趨緩，３０年期美債的需求意外強勁，１０年期國債收益率反復回落至
１﹒６％以下。
　
　　長端息率回落迭加通脹加速上升，令實際收益率下降；加之美元指數繼續走低，提振了黃金
走勢。金價踩穩保歷加通道中軌後，在上周末之前連續發力上攻，延續了上行趨勢。ＭＡＣＤ上
漲動能柱重新開始增長，ＲＳＩ升值６０，短線局勢進一步轉好。保歷加通道頂部１７８０美元
預計會有一定阻力，惟通道開口正在放擴，上行空間將逐漸打開，投資者可逢低做多。
　
　　本周重點關注歐洲及美國４月製造業ＰＭＩ初值，以及美國３月耐用品訂單。
《六福金融分析師　黃威》

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