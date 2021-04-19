《缸邊隨筆－石鏡泉》美１０年期債息跌的啟示

《缸邊隨筆》美國公布其ＧＤＰ增長，屬良好；聯儲局褐皮書亦顯示，美經濟增長，良好。

但美國１０年期債息於上周四（１５日），曾低見１﹒５３厘，何故？無通脹了？野村出了個報

告，對後市有重要啟示，值得看。



上周，不單是１０年期債息跌，各長債，３０年、１０年、５年期債息都跌，只是２年期債

，一直是無升自然無跌。



＊料經濟復甦 炒高長債息＊



美長債息是於去年８月起升，當時，是中國疫情受控，中國疫苗已做了一、二期臨床測試，

歐美疫苗尚無乜進展。到去年１２月，歐美的疫苗已被批可被緊急應用。市場就掀起了個「疫去

，經濟復甦」的估測，美長債息就被炒高，２年期債未被炒高，是因為市場預期是兩年之後，債

息才升。



這個１２月起的美債息升，是因為市場買之後的經濟復甦，通脹臨，債息自然升。



＊羅素２０００先過債息跌＊



不過，到今年４月起，美債息便見回下，而早在２月底、３月初，美國的羅素２０００指數

就已回下，這反映甚麼？



債息回下，代表經濟前景不好，羅素２０００指數回下，亦代表經濟前景不好。這個發展是

否跟１２月時的美債息升，市場估經濟復甦、通脹臨是否相違背？



野村的量化投資巨頭Ｍａｓａｎａｒｉ Ｔａｋａｄａ認為：短線投資者（環球對沖基金、

趨勢交易基金（ＣＴＡｓ）等）近期是明顯地退出沽債的交易，由於他們平美債市淡倉，美債息

便急回下。有認為這些沽債盤的打和價約以１０年期美債息計，是在１﹒４７厘，以目前美１０

年期債息走勢看，１０年期債息在１﹒７厘區似已見了短期頂，這可能是與ＣＴＡｓ及基礎因素

（Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ－ｏｒｉｅｎｔｅｄ）的環球基金平了短倉有關。這些基金自美債

市撤出來的資金似乎是自２０２１年３月底移去了買納斯達克股。



＊債息跌 估經濟難復甦＊



這些基金的資金轉向，啟示甚麼？是他們暫時的資金轉向，還是買經濟復甦

（Ｒｅｆｌａｔｉｏｎ Ｔｒａｄｅ）沒有了？野村也不知，要走著瞧。但可以肯定的是，他們

都是華爾街的精英，他們早在去年７月便買中市場會吹經濟復甦之風，債息會升。如今他們買債

息跌，經濟復甦（Ｒｅｆｌａｔｉｏｎ Ｔｒａｄｅ）有難，會否又買中？



２０多３０年前，美林投資（現已不存在，被美銀併購了）繪製出了一個經濟興衰的投資策

略圖，大家可以參考下。



《資深投資者 石鏡泉》

