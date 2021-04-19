《經濟通通訊社１９日專訊》兩間航空公司分別來自菲律賓馬尼拉及印度孟買的航班，將由
明日起禁止著陸本港１４天。
衞生署引用《預防及控制疾病規例》中的個別航班熔斷機制，宣布禁止國泰航空及
Ｖｉｓｔａｒａ兩間航空公司，分別從馬尼拉及孟買出發的客機抵港，由明日起為期１４日，直
至５月２日。
署方表示，國泰由馬尼拉抵港的ＣＸ９０６航班，分別於本月１４日及１７日，各有兩名乘
客抵港檢測後，確診新型肺炎；而Ｖｉｓｔａｒａ由孟買抵港的ＵＫ６３９７航班，就在本月
１８日有３名乘客，抵港檢測後確診。（ｃｌ）
19/04/2021 09:08
【新冠肺炎】兩航空公司分別來自馬尼拉孟買航班今起禁著陸１４天
《經濟通通訊社１９日專訊》兩間航空公司分別來自菲律賓馬尼拉及印度孟買的航班，將由
明日起禁止著陸本港１４天。
衞生署引用《預防及控制疾病規例》中的個別航班熔斷機制，宣布禁止國泰航空及
Ｖｉｓｔａｒａ兩間航空公司，分別從馬尼拉及孟買出發的客機抵港，由明日起為期１４日，直
至５月２日。
署方表示，國泰由馬尼拉抵港的ＣＸ９０６航班，分別於本月１４日及１７日，各有兩名乘
客抵港檢測後，確診新型肺炎；而Ｖｉｓｔａｒａ由孟買抵港的ＵＫ６３９７航班，就在本月
１８日有３名乘客，抵港檢測後確診。（ｃｌ）
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