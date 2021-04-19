【新冠肺炎】許樹昌相信首宗社區變種病毒患者並非在本地感染

《經濟通通訊社１９日專訊》本港出現首宗傳入社區、涉及變種病毒的本地個案。中大呼吸

系統科講座教授許樹昌相信，該首個案並非在本地感染，只是患者潛伏期特別長。政府今晚午夜

起禁止所有由印度、巴基斯坦及菲律賓的民航客機著陸香港１４天。許樹昌認為，如果兩星期後

這些地區的風險仍然高，可考慮延長這些地區抵港的人士檢疫期至２８日。



＊梁子超：首宗病例社區逗留時間長，風險高＊



許樹昌在《商業電台》節目上表示，因為變種病毒的傳播力較一般病毒高６０－７０％，如

果變種病毒早已傳入香港，應該會更早有其他個案。呼吸系統專科醫生梁子超提到，本港社區首

宗變種病毒患者病毒量相當高，加上在社區逗留長時間，認為風險相當高，當局需在這名患者曾

到過的區域加強強制檢測，呼籲有病徵市民接受檢測。



＊極高風險地區抵港人士２１日強檢措施不足＊



對於政府暫時禁止由印度、巴基斯坦及菲律賓民航航班來港，梁子超表示，當地疫情不可能

在１４天內好轉，認為當局要交代１４天之後的安排，令外傭機構及滯留當地人士要有準備。現

時政府要求由極高風險地區抵港人士在完成２１日強制檢疫後，須自我監察多７日及接受核酸檢

測。梁子超認為措施不足，目前八成輸入病例無病徵，自我監察不能發揮作用，一定要加強印尼

、印度、巴基斯坦及菲律賓源頭堵截，增加檢疫期間的檢測次數，以免酒店員工及旅客受感染，

再將病毒帶出社區。



＊打兩劑復必泰疫苗的保護率已足夠＊



一名市民先後打了三針ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）疫苗及科興疫苗。許樹昌表示，暫時未

有文獻顯示，接種兩款疫苗會出現副作用，但認為打兩劑復必泰疫苗的保護率已達９５％，市民

無必要自行「溝針」，如果想打混合針，可考慮參與港大的「溝針」研究。（ｃｌ）

