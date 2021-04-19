《經濟通通訊社１９日專訊》 菲律賓、印度等地疫情嚴峻，更出現變種病毒個案，澳門政
府宣布，自４月１９日零時起，所有在入境前２８天曾經到過印度、巴基斯坦、菲律賓的入境人
士，須按照衞生當局的要求在指定地點接受２８天醫學觀察，違者或需承擔刑事責任，或被採取
強制隔離措施。
澳門目前已與中國內地通關，根據澳門旅遊局公布，前日錄得３﹒４萬名旅客人次入境，是
自疫情以來單日旅客量新高。（ｃｌ）
19/04/2021 09:23
【新冠肺炎】澳門延長印度、巴基斯坦、菲律賓醫學觀察期至２８天
《經濟通通訊社１９日專訊》 菲律賓、印度等地疫情嚴峻，更出現變種病毒個案，澳門政
府宣布，自４月１９日零時起，所有在入境前２８天曾經到過印度、巴基斯坦、菲律賓的入境人
士，須按照衞生當局的要求在指定地點接受２８天醫學觀察，違者或需承擔刑事責任，或被採取
強制隔離措施。
澳門目前已與中國內地通關，根據澳門旅遊局公布，前日錄得３﹒４萬名旅客人次入境，是
自疫情以來單日旅客量新高。（ｃｌ）
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