【新冠疫苗】３２歲男子涉瞞接種紀錄，自行接種三劑新冠疫苗

《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署昨日（１８日）公布，一名市民先後接種三針新冠疫苗

，包括一針科興及兩針復必泰。衞生署指，上月２８日接獲一名參與計劃的私家醫生報告，該名

醫生在當天為一名３２歲男子接種一劑科興新冠疫苗後，始發現該名人士在醫健通（資助）系統

上的疫苗接種紀錄顯示他於３月１２日在社區疫苗接種中心接種一劑復必泰疫苗。

該名人士在診所接種疫苗前曾諮詢醫生，但未有透露自己已接種第一劑復必泰疫苗。根據醫

生報告，其後覆診跟進該名人士的健康情況時，已建議他不應再接種另一劑新冠疫苗。

部門其後跟進相關電子疫苗接種紀錄，發現有關人士沒有遵從私家醫生的建議，並於本月

１１日在社區疫苗接種中心再接種另一劑復必泰疫苗，即第三劑新冠疫苗。他當時也沒有向疫苗

接種中心的人員透露完整的疫苗接種紀錄。

其間，部門曾到相關私家診所巡查，並無發現其他違規情況。署方已特別為有關人士安排醫

療跟進；至今未有接獲他就接種疫苗出現不適的報告。



＊私家醫生：溝針屬研究階段，不應擅自嘗試＊



有為市民接種新冠疫苗的私家醫生林永和指，部分市民可能因早前暫停接種復必泰，而打針

心切，強調「溝針」只是研究階段，市民不應擅自嘗試。他又表示，根據衞生署的指引，私家醫

生為市民打針前，必須使用醫健通及核實打針記錄，系統會顯示病人的接種疫苗紀錄，包括以往

接種的款式、日期、劑次等。（ｓｌ）

