  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/04/2021 09:46

【新冠疫苗】３２歲男子涉瞞接種紀錄，自行接種三劑新冠疫苗

　　《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署昨日（１８日）公布，一名市民先後接種三針新冠疫苗
，包括一針科興及兩針復必泰。衞生署指，上月２８日接獲一名參與計劃的私家醫生報告，該名
醫生在當天為一名３２歲男子接種一劑科興新冠疫苗後，始發現該名人士在醫健通（資助）系統
上的疫苗接種紀錄顯示他於３月１２日在社區疫苗接種中心接種一劑復必泰疫苗。
　　該名人士在診所接種疫苗前曾諮詢醫生，但未有透露自己已接種第一劑復必泰疫苗。根據醫
生報告，其後覆診跟進該名人士的健康情況時，已建議他不應再接種另一劑新冠疫苗。
　　部門其後跟進相關電子疫苗接種紀錄，發現有關人士沒有遵從私家醫生的建議，並於本月
１１日在社區疫苗接種中心再接種另一劑復必泰疫苗，即第三劑新冠疫苗。他當時也沒有向疫苗
接種中心的人員透露完整的疫苗接種紀錄。
　　其間，部門曾到相關私家診所巡查，並無發現其他違規情況。署方已特別為有關人士安排醫
療跟進；至今未有接獲他就接種疫苗出現不適的報告。

＊私家醫生：溝針屬研究階段，不應擅自嘗試＊

　　有為市民接種新冠疫苗的私家醫生林永和指，部分市民可能因早前暫停接種復必泰，而打針
心切，強調「溝針」只是研究階段，市民不應擅自嘗試。他又表示，根據衞生署的指引，私家醫
生為市民打針前，必須使用醫健通及核實打針記錄，系統會顯示病人的接種疫苗紀錄，包括以往
接種的款式、日期、劑次等。（ｓｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話16/04/2021
《股市一周》港股多次挑戰二萬九仍未能企穩　本周升270點
中國故事16/04/2021
《神州經脈》首季GDP創紀錄惟遜預期　滬綜指收升但錄兩周連跌
財經熱話16/04/2021
【吉利開車】消息利好落鑊上廿天線　聶振邦:交投急增或有力再上
FOCUS16/04/2021
【FOCUS】需求側加速撐GDP　慎防物價「小碎步」上漲
中國故事16/04/2021
中國首季GDP增18.3%破紀錄　惟遜預期環比放緩
樓市「胡」言16/04/2021
點解買樓都會犯法?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金