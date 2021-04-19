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19/04/2021 12:49

【新冠肺炎】消息：屯門友愛邨愛暉樓二座８樓居民須撤離檢疫

　　《經濟通通訊社１９日專訊》消息指，屯門友愛邨愛暉樓第２座８樓，再有同層居民確診新
型冠狀病毒，當局列為有關連個案，愛暉樓第２座８樓全層１４個單位的居民今日下午亦須撤離
至檢疫中心。
　　愛暉樓先後出現多宗確診，涉及第２及第３座居民，早前已撤走第３座２２樓所有居民隔離
。（ｃｌ）

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