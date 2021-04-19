【新冠肺炎】消息：屯門友愛邨愛暉樓二座８樓居民須撤離檢疫

《經濟通通訊社１９日專訊》消息指，屯門友愛邨愛暉樓第２座８樓，再有同層居民確診新

型冠狀病毒，當局列為有關連個案，愛暉樓第２座８樓全層１４個單位的居民今日下午亦須撤離

至檢疫中心。

愛暉樓先後出現多宗確診，涉及第２及第３座居民，早前已撤走第３座２２樓所有居民隔離

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