【新冠肺炎】據報變種病毒患者是中環診所護士，曾為病人抽血

《經濟通通訊社１９日專訊》據《香港０１》引述消息報道，昨日無外遊史、確診變種病毒

的女患者，於中環Ｏｐｔｉｍａｌ Ｆａｍｉｌｙ Ｈｅａｌｔｈ診所任職護士，上周曾上班為

病人抽血，約１０名職員需要檢疫，部分病人或需檢疫。

報道指，該家診所今天仍有營業，接線職員確認診所一名護士確診，受影響職員已被送往檢

疫，診所已全面消毒。（ｃｌ）

