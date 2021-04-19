《經濟通通訊社１９日專訊》據《香港０１》引述消息報道，昨日無外遊史、確診變種病毒
的女患者，於中環Ｏｐｔｉｍａｌ Ｆａｍｉｌｙ Ｈｅａｌｔｈ診所任職護士，上周曾上班為
病人抽血，約１０名職員需要檢疫，部分病人或需檢疫。
報道指，該家診所今天仍有營業，接線職員確認診所一名護士確診，受影響職員已被送往檢
疫，診所已全面消毒。（ｃｌ）
19/04/2021 14:45
【新冠肺炎】據報變種病毒患者是中環診所護士，曾為病人抽血
《經濟通通訊社１９日專訊》據《香港０１》引述消息報道，昨日無外遊史、確診變種病毒
的女患者，於中環Ｏｐｔｉｍａｌ Ｆａｍｉｌｙ Ｈｅａｌｔｈ診所任職護士，上周曾上班為
病人抽血，約１０名職員需要檢疫，部分病人或需檢疫。
報道指，該家診所今天仍有營業，接線職員確認診所一名護士確診，受影響職員已被送往檢
疫，診所已全面消毒。（ｃｌ）
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