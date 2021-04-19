【香港政情】觀塘區議員李煒林退出公民黨

《經濟通通訊社１９日專訊》觀塘麗港城區議員李煒林在社交網站宣布，經過慎重考慮後決

定退出公民黨，他感謝公民黨過去幾年的支援和提攜。

他表示，作為區議員，他會一如既往著力專注經濟民生地區議題，為社區和香港作出貢獻。

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