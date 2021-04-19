【新冠疫苗】消息：五旬男子昏迷不治，月初曾打科興疫苗

《經濟通通訊社１９日專訊》消息指，一名５０多歲男子昨日昏迷，送院經搶救後不治。他

本月初曾在沙田源和路體育館接種科興疫苗，有關個案已呈報衞生署。

據悉，該名男子有吸煙習慣，但無長期病患。（ｃｌ）

