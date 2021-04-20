《缸邊隨筆－石鏡泉》汽車股

《缸邊隨筆》昨日（１９日）汽車股炒上，但要不要了解，甚麼是汽車？傳統言（百年以來

），汽車是四個轆，一個殼。但摩登（自今年起）的汽車，除四個轆，一個殼外，尚要加上至少

五個鏡頭、一個雷達、一個電腦、Ｎ塊電子控制板、一塊電池。



當講新能源汽車，只著重一塊電池。但當講智能汽車，就要一塊電池外的其他配件了。



近日，在美國一架特斯拉汽車撞了樹，死了兩個人，但都不是坐司機位的。即側面說明，當

時該特斯拉汽車，是啟用了自動駕駛，但很不幸，自動駕駛失靈了，便要了兩條命，如自動駕駛

是如斯不安全，這類智能汽車，只能永停在新能源汽車這一範疇，智不了。



４月１８日，華為在智能汽車解決方案發布會上，其負責總裁王軍表示：



華為要持續加大對汽車行業的投入，今年在研發上的投資將達１０億美元，未來每年保持

３０％左右增長，研發團隊超過５０００人，其中自動駕駛團隊超過２０００人，華為發布五個

新產品，涵蓋智能座艙、計算平台、雷達、自動駕駛開放平台和熱管理系統。



看明白，這就是智能汽車的基本配置，要投入的財力、物力，不菲。



４月１７日，首款Ｈｕａｗｅｉ Ｉｎｓｉｄｅ智能豪華純電轎車北汽阿爾法Ｓ（華為ＨＩ

版）在上海發布，採用華為快充技術，充電１０分鐘，續航１９７公里，其智能座艙搭載鴻蒙

ＯＳ操作系統。



４月１６日（即華為ＨＩ版發布前一日）已與華為自動駕駛技術展開合作的長安汽車、北汽

藍谷，股價雙雙漲停，廣汽集團、浙江世寶、亞太股份、民德電子、啟明信息、得潤電子等股亦

沖高。



＊華為不造整車 幫車企造好車＊



看明白，以上股份大都不是有四個轆的汽車股。那麼華為又算不算是汽車股？華為的任正非

一早便說過，華為不造車，誰再說華為造車，就炒（大意如是）。為甚麼華為拒絕造車，簡單，

做生意要留意禁區，不能上下大小通吃，成為你顧客的競爭者。



與蘋果、小米（０１８１０）造整車不同，華為始終明確，不造整車，而是幫助車企造好車

，而在如何幫助車企造好車上，華為目標非常明確，即抓住未來汽車智能化發展大勢，造一個「

駕駛員」出來，有了駕駛員，車輛可以不依賴５Ｇ或者５﹒５Ｇ而實現自動駕駛。



徐直軍表示，華為從２０１２年開始進行汽車相關研究，２０１２年成立了車聯網實驗室。

那時候還沒有自動駕駛的概念，只有電動汽車的概念。隨著不斷演進，才有了智能汽車和自動駕

駛的概念。華為也逐漸明確了自己要做駕駛員。



「我們和日本、德國、中國很多大型車廠都談過，發現他們需要的不是華為這個品牌的車，

而是華為的ＩＣＴ軟件能力，能夠幫助他們造好車，賣好車。」徐直軍說，２０１８年，華為就

明確了「華為不造車，幫助車企造好車」的策略，這個決策到現在一直沒有改變。



徐直軍透露，華為目前選擇了三家車企作為合作夥伴，打造三個子品牌，北汽今年四季度開

始推出一系列車型；長安和廣汽的子品牌的名稱尚未確定，但與廣汽合作的Ｌ４級智能駕駛汽車

計劃在２０２４年推出。



華為近期公布了多項自動駕駛領域的技術專利。３月９日，華為公開兩項自動駕駛領域專利

，分別名為「自動駕駛車輛的人車交互的方法、自動駕駛系統」及「一種車道線信息的確定方法

及裝置」。４月９日公開一項名為「基於隔空手勢的控制方法、裝置及系統」的發明專利，公布

號ＣＮ１１２６３９６８９Ａ，申請日期為２０２０年４月。



據國家知識產權局網站，華為自２０１７年開始申請與自動駕駛相關的專利技術，從

２０１７年到２０２０年，華為在自動駕駛領域的專利技術共達４９項。



又看得明白？



未來的汽車股，不一定造車的，如要買未來的王牌汽車股，是否應買華為？可惜，華為不上

市，就是因為華為不上市，美國是打不死華為的，因為他可以不理短線股東的要紅利，而將一切

利潤投回於科研，這才是智能汽車，不是＄汽車。







＊長汽回升 先望３２元＊



長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）主要從事汽車、汽車部件及相關汽車零部件

的製造及貿易。



上海車展開幕，刺激昨天汽車股價普遍炒高。長汽昨收報２５﹒９５元，升５﹒９１８％，

是板塊中升幅最大的一隻，預期周息率１﹒３６６％。



＊銷情看俏 估值重評＊



長汽早前公布３月汽車銷量約１１萬輛，按年升８４﹒４１％；產量約１１萬輛，按年升

８５﹒８５％。今年首３個月，集團汽車銷情不俗，約３３﹒８８萬輛，按年升１﹒２５倍；產

量約３３萬輛，按年升約１﹒２９倍。



長汽去年收入１０３３億元人民幣創新高，按年增長７﹒４％；純利按年升１９﹒３％至

５３﹒６億元人民幣，旗下網紅車及新能源車對其汽車銷情，功不可沒。



交銀國際認為，長汽銷量增長及技術優勢將推動市場進一步對它重估估值，其銷售強勢將維

持整年，故將目標價上調至３１﹒５元。



＊晶片短缺 不利產銷＊



事實上，內地汽車市場一直有剛需。乘聯會公布，３月份內地乘用車市場零售達到

１７５﹒２萬輛，同比增長６７﹒２％。３月新能源乘用車批發銷量更多達２０﹒２萬輛，同比

增長２６１﹒３％！中汽協公布的同類數據就更為正面，３月份內地乘用車銷量達１８７萬輛，

同比增長７７％，而中金也看好乘用車及新能源汽車市場。



不過，晶片短缺仍是不利因素，也將為第二、三季度的汽車產銷增量帶來一定風險。



長汽昨曾彈上周線頂，突破了２月以來的高位，在技術走勢上，已勝一籌；策略上，可候

２５﹒５元買入，目標價先看２７元，冀成交配合，上望３２元，止蝕２３﹒８元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

