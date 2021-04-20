【美團抽水】美團增發集資破港股紀錄，連敬涵：股價難脫區間上落

《經濟通通訊社記者吳藹林２０日專訊》藍籌股美團（０３６９０）發行兩種零息可換股債

券，同時宣布向騰訊（００７００）及其他承配人折讓逾半成配股，所得款項淨額用於科技創新

、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發等，市場推斷目的是為大力發展社區團購。有

分析認為，集資對美團現金流有一定幫助，雖然半日低開後倒升，但折讓配股始終屬利淡消息，

因此股價難擺脫區間上落。同時，不排除其他科網巨企亦有集資壓力。



＊折讓逾５％配股集資５４３億元＊



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵對《經濟通通訊社》表示，現時中國政府反壟斷監管政

策的風險只反映了一半，對美團而言發債配股不屬利好消息，惟預期股價並不會失守配股價２７

３﹒８元，料２８０元至３００元上落。

美團今早公布，發行２０２７年及２０２８年零息可換股債券，本金總額分別約為１４﹒８

億美元及１５億美元，發行價分別為本金額１０１﹒１０％及的１００％。兩債劵換股價均為每

股４３１﹒２４元，較前交易日（１９日）溢價約４９﹒１％。美團同時宣布向騰訊配售１１３

５﹒２６萬股，以及向其他承配人配售１﹒８７億股，分別佔擴大股本０﹒２％及３﹒１％，配

售價為每股２７３﹒８元，較前收市價折讓約５﹒３％，集資分別約３１億元及５１２億元。交

易完成後，騰訊於美團持股不增反降，將由１７﹒７％跌至１７﹒３％。

單計配股籌集５４３億元，美團是次行動創出在港交所上市企業增發股份集資規模新高。



＊連敬涵：阿里巴巴和京東集團不排除有集資壓力＊



野村發表報告指，集團連同換股債最新集資共約１００億美元，加上現時擁有的８０億美元

淨現金，比拼多多的１７０億美元和京東１５７億美元淨現金更多，意味甚具彈藥「燒錢」。憂

慮美團發展新業務造成直接競爭，阿里巴巴（０９９８８）和京東集團（０９６１８）半日分別

收跌２﹒１６％和１﹒３９％，報２２７元及２９７﹒２元。

連敬涵稱，不排除阿里巴巴和京東集團兩間公司亦有集資壓力，但不一定是一時三刻，且尤

其是涉及第二上市，投資者可察覺到先兆，如股份的調配。阿里巴巴料２８０元至３００元上落

，京東目標３００元。

他認為現時市場氣氛不算高漲，不是其他藍籌配股集資的適當時機。

