【基金爆倉】瑞信機構經紀業務聯席主管等５名高層離職

《經濟通通訊社２０日專訊》據彭博社引述瑞信集團備忘錄顯示，該行機構經紀業務聯席主

管將離職，相信與Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ爆倉導致４７億美元虧損有關。

備忘錄指達伯斯、尼爾森將立即卸任機構經紀業務聯席主管職務，並協助在本月中旬前完成

有序交接。

該行還宣布３名高層離職，包括投資銀行信貸風險主管阿特金森、該子公司交易對手方信用

風險管理負責人伊拉娜、交易對手方對沖基金風險負責人梅塔。（ａｌ）

