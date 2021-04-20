《經濟通通訊社２０日專訊》據彭博社引述瑞信集團備忘錄顯示，該行機構經紀業務聯席主
管將離職，相信與Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ爆倉導致４７億美元虧損有關。
備忘錄指達伯斯、尼爾森將立即卸任機構經紀業務聯席主管職務，並協助在本月中旬前完成
有序交接。
該行還宣布３名高層離職，包括投資銀行信貸風險主管阿特金森、該子公司交易對手方信用
風險管理負責人伊拉娜、交易對手方對沖基金風險負責人梅塔。（ａｌ）
20/04/2021 16:07
【基金爆倉】瑞信機構經紀業務聯席主管等５名高層離職
《經濟通通訊社２０日專訊》據彭博社引述瑞信集團備忘錄顯示，該行機構經紀業務聯席主
管將離職，相信與Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ爆倉導致４７億美元虧損有關。
備忘錄指達伯斯、尼爾森將立即卸任機構經紀業務聯席主管職務，並協助在本月中旬前完成
有序交接。
該行還宣布３名高層離職，包括投資銀行信貸風險主管阿特金森、該子公司交易對手方信用
風險管理負責人伊拉娜、交易對手方對沖基金風險負責人梅塔。（ａｌ）
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