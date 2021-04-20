《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統拜登周一（１９日）與曾擔任州長或市長的共和民主
兩黨議員會面，尋求２﹒３萬億美元新基建及就業計劃的支持，包括５名民主黨人、４名共和黨
人，以及１名獨立黨派參議員。
拜登透露親自選擇了一群具有協議談判經驗的前地方領袖，希望能夠讓兩黨就新計劃達成共
識。他直言已準備好作出讓步，並注意到他們普遍都支持計劃，不過問題在於資金來源及納入項
目內容。
目前多數美國人支持整修道路與橋樑，並要求企業支付更多稅項，不過共和黨認為方案規模
龐大，並反對調高企業稅。（ａｌ）
20/04/2021 08:25
【全球放水】拜登晤兩黨議員，願就２﹒３萬億美元新基建方案讓步
《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統拜登周一（１９日）與曾擔任州長或市長的共和民主
兩黨議員會面，尋求２﹒３萬億美元新基建及就業計劃的支持，包括５名民主黨人、４名共和黨
人，以及１名獨立黨派參議員。
拜登透露親自選擇了一群具有協議談判經驗的前地方領袖，希望能夠讓兩黨就新計劃達成共
識。他直言已準備好作出讓步，並注意到他們普遍都支持計劃，不過問題在於資金來源及納入項
目內容。
目前多數美國人支持整修道路與橋樑，並要求企業支付更多稅項，不過共和黨認為方案規模
龐大，並反對調高企業稅。（ａｌ）
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