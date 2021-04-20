【大國博弈】俄羅斯在烏克蘭部署１５萬軍人創新高，華府籲撤決定

《經濟通通訊社２０日專訊》歐盟委員會副主席、歐盟外交和安全政策高級代表博雷利周一

（１９日）在歐美外長會議上表示，俄羅斯在與烏克蘭接壤的邊界上部署的軍隊人數已增至１５

萬人，是有史以來兩國邊界上規模最大的軍事集結，或導致進一步爆發衝突。

他指出俄方的軍事部署包括設立軍隊醫院，各類戰爭的準備工作都正在繼續進行當中。他拒

絕透露上述數據的來源，但這比烏克蘭當局提供的數據高出許多。

他補充歐盟成員國未準備好就俄羅斯軍事集結、反對派領袖納瓦爾尼健康狀況惡化的問題，

對俄羅斯實施新制裁。

美國國務院則表示，對俄羅斯計劃阻止外國海軍艦艇與國有船隻進入部分黑海海域表達極度

關切，呼籲俄方停止在該地區騷擾船隻，並撤銷沿烏克蘭邊境部署武力的計劃。



＊反對派領袖納瓦爾尼健康狀況據報惡化＊



美方日前亦警告，如果正在進行絕食抗議的反對派領袖納瓦爾尼去世，俄方將面臨嚴重後果

，而俄方官員周一表示，已將納瓦爾尼轉至監獄醫院。

納瓦爾尼的律師到弗拉基米爾三號流放地醫院探望他後表示，其健康狀況正在惡化。不過俄

羅斯監獄服務部門表示，其健康狀況令人滿意，而且已在他的同意下施行維他命療法。

納瓦爾尼支持者計劃明日（２１日）在全國進行大規模示威，不過當局強調示威屬非法行動

，警告民眾不要參與。



＊普京本周將在氣候變化峰會上發表講話＊



俄羅斯克里姆林宮周一確認，總統普京周四（２２日）將在美國總統拜登主持的氣候變化峰

會上發表講話，概述俄方在建立廣泛國際合作，以克服全球氣候變化負面影響下的行動。

另外據俄新社報道指，俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫最新向美國國家安全顧問沙利文

表示，準備繼續對話以實現雙邊關係正常化，不過強調西方對俄方的制裁毫無根據。（ａｌ）

