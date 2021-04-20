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20/04/2021 13:21

【代幣風暴】英國財相辛偉誠：希望推出央行數碼貨幣

　　《經濟通通訊社２０日專訊》英國財政大臣辛偉誠周一（１９日）出席研討會時直言，已向
央行表明希望推出央行數碼貨幣（Ｂｒｉｔｃｏｉｎ），以應對加密貨幣挑戰。
　　他強調央行數碼貨幣容許企業、消費者直接擁有數碼賬號並進行交易，同時銀行在金融體系
的角色維持不變。
　　他亦稱財政部與央行已成立工作組發展央行數碼貨幣，不過央行發表聲明指未就數碼貨幣作
出最後決定，強調央行數碼貨幣無意取代現金。（ａｌ）

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