【代幣風暴】英國財相辛偉誠：希望推出央行數碼貨幣

《經濟通通訊社２０日專訊》英國財政大臣辛偉誠周一（１９日）出席研討會時直言，已向

央行表明希望推出央行數碼貨幣（Ｂｒｉｔｃｏｉｎ），以應對加密貨幣挑戰。

他強調央行數碼貨幣容許企業、消費者直接擁有數碼賬號並進行交易，同時銀行在金融體系

的角色維持不變。

他亦稱財政部與央行已成立工作組發展央行數碼貨幣，不過央行發表聲明指未就數碼貨幣作

出最後決定，強調央行數碼貨幣無意取代現金。（ａｌ）

