  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2021 14:09

【全球放水】日本央行總裁：當前討論調整購買ＥＴＦ為時尚早

　　《經濟通通訊社２０日專訊》日本央行總裁黑田東彥今日向國會表明，現在討論央行退出上
市交易基金（ＥＴＦ）購買操作為時尚早，強調退回時將會在政策制定會議中確定指導原則。他
又指退回時將以最不干擾市場的方式進行，盡可能避免損失。（ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/04/2021
【美團抽水】美團增發集資破港股紀錄　連敬涵:股價難脫區間上落
FOCUS20/04/2021
【FOCUS】習近平籲「要公道不要霸道」　一帶一路勢成新風眼
市場動向20/04/2021
恒馳上海車展首秀釋放的三大信號
開市Good Morning20/04/2021
熊麗萍：美團270元水平先考慮買入
財經熱話19/04/2021
【攜程上市】攜程首掛收高4.6%　梁建章：旅遊業在疫情後一定會更加繁榮
中國故事19/04/2021
《神州經脈》中國批評美日聯合聲明　上海車展開幕　A股放量高收
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金