《經濟通通訊社２０日專訊》日本央行總裁黑田東彥今日向國會表明，現在討論央行退出上
市交易基金（ＥＴＦ）購買操作為時尚早，強調退回時將會在政策制定會議中確定指導原則。他
又指退回時將以最不干擾市場的方式進行，盡可能避免損失。（ａｌ）
20/04/2021 14:09
【全球放水】日本央行總裁：當前討論調整購買ＥＴＦ為時尚早
《經濟通通訊社２０日專訊》日本央行總裁黑田東彥今日向國會表明，現在討論央行退出上
市交易基金（ＥＴＦ）購買操作為時尚早，強調退回時將會在政策制定會議中確定指導原則。他
又指退回時將以最不干擾市場的方式進行，盡可能避免損失。（ａｌ）
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