《談國論企－黎偉成》油氣電生產續增可俏看經濟

《談國論企》中國的石油、天然氣、電力等能源生產，於２０２１年一季度保持穩定的增長

，而油氣的進口更是大幅上升，可在相當程度反映出國民經濟穩中有進地發展。尤其天然氣的生

產和進口皆快速增長，表明中國相當重視採取潔淨能源以減排、節能，亦為與美國取得共識齊齊

解決氣候問題。中國政府以「國內大循環」加「國內外雙循環」的由裡而外、由外而裡的雙向發

展，相信經濟可保穩中有進成長。



＊天然氣產量及進口大增顯潔淨能源大抬頭＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，多個能源生產項目的發展情況相當不錯，惹人注目

的是（一）天然氣，有十分強勁的增長，特別是（Ｉ）進口，於２０２１年３月份輸入量達

８７３萬噸，同比增長２６﹒１％，並使１－３月份累計達２９３９萬噸的增幅提升至

１９﹒６０％；天然氣屬其中一類的潔淨能源，有利於強化減排、節能和支持環保。中國氣候變

化事務特使解振華於２０２１年４月１６日至１８日在上海與美國總統氣候特使克里舉行會談，

表示將加強合作和與其他國家一同解決氣候危機問題，全面落實《聯合國氣候變化框架公約》及

《巴黎協定》的原則和規定，為推進全球氣候治理作出貢獻。

不僅進口，中國在天然氣的（２）生產，亦相當進取。天然氣產量於２０２１年３月份達

１８５億立方米，同比增長１２﹒１％，和國家統計局把２０１９年之數合起來計算所得的兩年

平均增長（簡稱兩年均增）為１１﹒７％，相對於２０２０年３月份的１１﹒２％升幅為高，使

一季度產量累計５３３億立方米同比增１３﹒１％，和兩年均增１１﹒１％，而２０２０年首季

升９﹒１％。

同樣重要的，為（二）原油：（Ｉ）原油生產於３月份達１７０９萬噸同比增長３﹒３％，

兩年均增１﹒６％，使１－３月份累計４９１８萬噸同比及兩年均增分別達１﹒４％與１﹒９％

。

即使石油生產只保穩定增長態勢，但加工原油及原油進口皆快增，其中（ＩＩ）加工原油於

３月達５９７９萬噸，同比增長１９﹒７％和兩年均增５﹒８％，使１－３月累計１﹒７４億噸

的同比及兩年均增分別達１６﹒５％與５﹒４％，而３月份的增長更是明顯的提速。

加工原油的數量及增幅皆高於原油，乃在相當程度依賴（ＩＩＩ）進口原油：３月份達

４９６６萬噸同比增長２０﹒８％，使１－３月份累計１﹒３９２３億元的升幅達９﹒５％，而

２０２０年３月份上升４﹒５％及１－３月份增長５％，正正反映出經濟前景是值得俏看之說甚

是也。

尤其是（ＩＶ）加工原油大幅增產，是在油價反覆走高的情況下的增長，在在反映出中國的

原油等能源需求和預期耗用，確實十分強烈。此可見於布蘭特原油現貨離岸價格，於２０２１年

３月３１日為每桶６３﹒５２美元，相對於２０２０年３月３１日的１９﹒１９美元，大幅提升

４４﹒３３美元或２﹒３倍。

至於（三）電力生產，情況亦有明顯的改善，於２０２１年３月份的發電量為６５７９億千

瓦時，同比增長１７﹒４％，而１－３月份累計１﹒９０５１萬億千瓦時的增幅更提升至１９％

，扭轉２０２０年３月份５５２５億千瓦時同比跌４﹒６％和１－３月份１﹒５８萬億千瓦時跌

６﹒８％之況。



＊發電量大增有良性啟示而煤產穩升＊



各類不同發電形式的電廠的生產情況，則頗有差異，而（ｉ）現時仍賴以為主的火電增產

２５﹒７％，扭轉２０２０年下跌７﹒５％劣況，對經濟重振是一個很好的啟示；（ｉｉ）核電

增產１１﹒７％，較上年６﹒９％的升幅為高，（ｉｉｉ）風電尚增產，而太陽能及水電減產。

再看（四）原煤，產量於２０２１年３月份達３﹒４億噸同比減少０﹒２％，而２０２０年

同期則上升９﹒６％，但２０２１年１－３月份９﹒７億噸則增１６％，顯３月份在年初增長底

下作出調整。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

