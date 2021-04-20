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20/04/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》油氣電生產續增可俏看經濟

　　《談國論企》中國的石油、天然氣、電力等能源生產，於２０２１年一季度保持穩定的增長
，而油氣的進口更是大幅上升，可在相當程度反映出國民經濟穩中有進地發展。尤其天然氣的生
產和進口皆快速增長，表明中國相當重視採取潔淨能源以減排、節能，亦為與美國取得共識齊齊
解決氣候問題。中國政府以「國內大循環」加「國內外雙循環」的由裡而外、由外而裡的雙向發
展，相信經濟可保穩中有進成長。
　
＊天然氣產量及進口大增顯潔淨能源大抬頭＊
　
　　來自中國國家統計局所發布的最新資料，多個能源生產項目的發展情況相當不錯，惹人注目
的是（一）天然氣，有十分強勁的增長，特別是（Ｉ）進口，於２０２１年３月份輸入量達
８７３萬噸，同比增長２６﹒１％，並使１－３月份累計達２９３９萬噸的增幅提升至
１９﹒６０％；天然氣屬其中一類的潔淨能源，有利於強化減排、節能和支持環保。中國氣候變
化事務特使解振華於２０２１年４月１６日至１８日在上海與美國總統氣候特使克里舉行會談，
表示將加強合作和與其他國家一同解決氣候危機問題，全面落實《聯合國氣候變化框架公約》及
《巴黎協定》的原則和規定，為推進全球氣候治理作出貢獻。
　　不僅進口，中國在天然氣的（２）生產，亦相當進取。天然氣產量於２０２１年３月份達
１８５億立方米，同比增長１２﹒１％，和國家統計局把２０１９年之數合起來計算所得的兩年
平均增長（簡稱兩年均增）為１１﹒７％，相對於２０２０年３月份的１１﹒２％升幅為高，使
一季度產量累計５３３億立方米同比增１３﹒１％，和兩年均增１１﹒１％，而２０２０年首季
升９﹒１％。
　　同樣重要的，為（二）原油：（Ｉ）原油生產於３月份達１７０９萬噸同比增長３﹒３％，
兩年均增１﹒６％，使１－３月份累計４９１８萬噸同比及兩年均增分別達１﹒４％與１﹒９％

　　即使石油生產只保穩定增長態勢，但加工原油及原油進口皆快增，其中（ＩＩ）加工原油於
３月達５９７９萬噸，同比增長１９﹒７％和兩年均增５﹒８％，使１－３月累計１﹒７４億噸
的同比及兩年均增分別達１６﹒５％與５﹒４％，而３月份的增長更是明顯的提速。
　　加工原油的數量及增幅皆高於原油，乃在相當程度依賴（ＩＩＩ）進口原油：３月份達
４９６６萬噸同比增長２０﹒８％，使１－３月份累計１﹒３９２３億元的升幅達９﹒５％，而
２０２０年３月份上升４﹒５％及１－３月份增長５％，正正反映出經濟前景是值得俏看之說甚
是也。
　　尤其是（ＩＶ）加工原油大幅增產，是在油價反覆走高的情況下的增長，在在反映出中國的
原油等能源需求和預期耗用，確實十分強烈。此可見於布蘭特原油現貨離岸價格，於２０２１年
３月３１日為每桶６３﹒５２美元，相對於２０２０年３月３１日的１９﹒１９美元，大幅提升
４４﹒３３美元或２﹒３倍。
　　至於（三）電力生產，情況亦有明顯的改善，於２０２１年３月份的發電量為６５７９億千
瓦時，同比增長１７﹒４％，而１－３月份累計１﹒９０５１萬億千瓦時的增幅更提升至１９％
，扭轉２０２０年３月份５５２５億千瓦時同比跌４﹒６％和１－３月份１﹒５８萬億千瓦時跌
６﹒８％之況。
　　
＊發電量大增有良性啟示而煤產穩升＊
　
　　各類不同發電形式的電廠的生產情況，則頗有差異，而（ｉ）現時仍賴以為主的火電增產
２５﹒７％，扭轉２０２０年下跌７﹒５％劣況，對經濟重振是一個很好的啟示；（ｉｉ）核電
增產１１﹒７％，較上年６﹒９％的升幅為高，（ｉｉｉ）風電尚增產，而太陽能及水電減產。
　　再看（四）原煤，產量於２０２１年３月份達３﹒４億噸同比減少０﹒２％，而２０２０年
同期則上升９﹒６％，但２０２１年１－３月份９﹒７億噸則增１６％，顯３月份在年初增長底
下作出調整。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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