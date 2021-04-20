【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６２億人幣，買美團小米沽贛鋒鋰業建行

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股回吐，港股連升兩日後，今日表現反覆，恆指低開１

４３點，甫開曾挫２２０點，見２８８８５點全日低，於１０天線（２８８２２點）上方見支持

，之後拗腰，午後曾升１１４點，見２９２２０點，再次觸及５０天線（約２９１９８點），不

過Ａ股收市偏軟，恆指亦再回落曾轉跌。最終恆指收報２９１３５點，升２９點或０﹒１％。

按額度計算，北水全日淨流入６２億元人民幣，增加０﹒３％。北水淨買入最多的個股依次

是美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依

次是贛鋒鋰業（０１７７２）、建設銀行（００９３９）、中芯國際（００９８１）。

主板成交１９５７﹒１１億元增加３０﹒３％。其中港股通成交３１６億元，佔總成交

１６﹒１％。



＊北水轉掃美團，淨流入２１億元＊



配股及發ＣＢ的美團全日力守配股價，升１﹒５２％報２９３﹒６元，北水淨買入２１億元

。

小米集團升０﹒７５％報２６﹒８元，北水淨買入４﹒２億元。

騰訊控股跌０﹒７２％報６２２﹒５元，北水淨買入４億元。

贛鋒鋰業跌２﹒２８％報９８﹒８元，北水淨賣出３﹒９億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團 （０３６９０） ２１﹒０２

小米集團 （０１８１０） ４﹒２３

騰訊控股 （００７００） ４﹒００

中國移動 （００９４１） ３﹒６８

香港交易所 （００３８８） ３﹒１２



淨沽出最多港股：

贛鋒鋰業 （０１７７２） －３﹒８７

建設銀行 （００９３９） －２﹒８５

中芯國際 （００９８１） －１﹒０９

華虹半導體 （０１３４７） －０﹒８９

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（ｃａ）

