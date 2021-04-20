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20/04/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６２億人幣，買美團小米沽贛鋒鋰業建行

　　《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股回吐，港股連升兩日後，今日表現反覆，恆指低開１
４３點，甫開曾挫２２０點，見２８８８５點全日低，於１０天線（２８８２２點）上方見支持
，之後拗腰，午後曾升１１４點，見２９２２０點，再次觸及５０天線（約２９１９８點），不
過Ａ股收市偏軟，恆指亦再回落曾轉跌。最終恆指收報２９１３５點，升２９點或０﹒１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６２億元人民幣，增加０﹒３％。北水淨買入最多的個股依次
是美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依
次是贛鋒鋰業（０１７７２）、建設銀行（００９３９）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１９５７﹒１１億元增加３０﹒３％。其中港股通成交３１６億元，佔總成交
１６﹒１％。

＊北水轉掃美團，淨流入２１億元＊

　　配股及發ＣＢ的美團全日力守配股價，升１﹒５２％報２９３﹒６元，北水淨買入２１億元

　　小米集團升０﹒７５％報２６﹒８元，北水淨買入４﹒２億元。
　　騰訊控股跌０﹒７２％報６２２﹒５元，北水淨買入４億元。
　　贛鋒鋰業跌２﹒２８％報９８﹒８元，北水淨賣出３﹒９億元。


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　２１﹒０２
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　４﹒２３
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　４﹒００
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　３﹒６８
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　３﹒１２

　　淨沽出最多港股：
　　贛鋒鋰業　　　　（０１７７２）　　　　　－３﹒８７
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　－２﹒８５
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒０９
　　華虹半導體　　　（０１３４７）　　　　　－０﹒８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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