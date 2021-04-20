《美元走勢－羅明立》歐元或可先挑戰１﹒２１２０阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒５５ １０７﹒９７ １０８﹒４２

歐元╱美元 １﹒２０８０ １﹒２０３７ １﹒２０６５

英鎊╱美元 １﹒４００９ １﹒３９７５ １﹒３９８６

美元╱瑞郎 ０﹒９１５７ ０﹒９１３５ ０﹒９１５２

美元╱港元 ７﹒７６７８ ７﹒７６４７ ７﹒７６５２

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《美元走勢》周一（１９日）未有重要經濟數據公布，拜登繼續與兩黨議員就基建法案爭取

支持，已表示願意作出讓步。美國政府官員透露，預計國會通過該項法案的時間會在７月中旬，

估計企業稅率上調幅度會由原先建議的２８％降至２５％。

加拿大政府公布了總額超過１０００億加元的預算案，數據顯示過去一年當地的赤字高達

３０００億加元，隨著疫情受控，經濟復甦，赤字有望回落，預計在２０２５－２０２６年，赤

字可望減少至３００億加元。由於市場預計２０２１年全球經濟將迎來強勁增長，風險偏好整體

上升，美元指數繼續下試支持。非美貨幣全面做好，歐元突破１﹒２後高見１﹒２０７０，市場

估計歐洲疫苗接種情況會改善，歐元或可先挑戰１﹒２１２０的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２０８０ １﹒１９５０ １﹒２１３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

