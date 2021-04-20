  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2021 16:25

《美元走勢－羅明立》歐元或可先挑戰１﹒２１２０阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒５５　　　１０７﹒９７　　　１０８﹒４２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０８０　　　１﹒２０３７　　　１﹒２０６５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４００９　　　１﹒３９７５　　　１﹒３９８６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１５７　　　０﹒９１３５　　　０﹒９１５２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６７８　　　７﹒７６４７　　　７﹒７６５２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周一（１９日）未有重要經濟數據公布，拜登繼續與兩黨議員就基建法案爭取
支持，已表示願意作出讓步。美國政府官員透露，預計國會通過該項法案的時間會在７月中旬，
估計企業稅率上調幅度會由原先建議的２８％降至２５％。
　　加拿大政府公布了總額超過１０００億加元的預算案，數據顯示過去一年當地的赤字高達
３０００億加元，隨著疫情受控，經濟復甦，赤字有望回落，預計在２０２５－２０２６年，赤
字可望減少至３００億加元。由於市場預計２０２１年全球經濟將迎來強勁增長，風險偏好整體
上升，美元指數繼續下試支持。非美貨幣全面做好，歐元突破１﹒２後高見１﹒２０７０，市場
估計歐洲疫苗接種情況會改善，歐元或可先挑戰１﹒２１２０的阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２０８０　　　１﹒１９５０　　　１﹒２１３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事20/04/2021
【上海特寫】車展開鑼，新能源車傾巢而出，汽車業進入智能時代
財經熱話20/04/2021
【美團抽水】美團增發集資破港股紀錄　連敬涵:股價難脫區間上落
FOCUS20/04/2021
【FOCUS】習近平籲「要公道不要霸道」　一帶一路勢成新風眼
市場動向20/04/2021
恒馳上海車展首秀釋放的三大信號
開市Good Morning20/04/2021
熊麗萍：美團270元水平先考慮買入
財經熱話19/04/2021
【攜程上市】攜程首掛收高4.6%　梁建章：旅遊業在疫情後一定會更加繁榮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金