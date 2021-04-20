《經濟通通訊社２０日專訊》據《南華早報》引述消息表示，雖然變種病毒入侵社區，但香
港及新加坡仍計劃於５月推出「旅遊氣泡」，並將於未來數天公布計劃大綱。
不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在電台節目表示，本港與新加坡
商談建立「旅遊氣泡」的進度不樂觀，當地與本港一樣，遇到變種病毒的問題，有印裔人士入境
後多次檢測都是陰性，最終出了社區才確診，相信香港和新加坡都要先解決變種病毒的問題，才
可以正式推出「旅遊氣泡」。（ｂｉ）
20/04/2021 13:51
【新冠肺炎】據報香港及新加坡５月重啟旅遊氣泡，未來數天或公布
《經濟通通訊社２０日專訊》據《南華早報》引述消息表示，雖然變種病毒入侵社區，但香
港及新加坡仍計劃於５月推出「旅遊氣泡」，並將於未來數天公布計劃大綱。
不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在電台節目表示，本港與新加坡
商談建立「旅遊氣泡」的進度不樂觀，當地與本港一樣，遇到變種病毒的問題，有印裔人士入境
後多次檢測都是陰性，最終出了社區才確診，相信香港和新加坡都要先解決變種病毒的問題，才
可以正式推出「旅遊氣泡」。（ｂｉ）
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