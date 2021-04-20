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20/04/2021 09:19

【香港政情】林鄭：香港最壞時候已過，預測今年經濟增長３－５％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》行政長官林鄭月娥在海南出席博鰲亞洲論壇。她接受中央電視
台訪問時表示，香港先後經歷反修例示威及全球疫情打擊，但最壞的時間已過，相信今年經濟增
長可達３－５％。
　　林鄭提到２０１８年底中美貿易糾紛開始，香港進出口受到影響，到２０１９年香港受到社
會動盪、「黑暴」影響，加上過去１０多個月疫情，難免令香港出現經濟逆轉。不過她稱「最壞
的時間已經過了」，預料２０２１年香港經濟增長約３－５％。
　　她指，國安法把「黑暴」影響處理好，而人大常委會通過「完善」香港選舉制度，讓香港在
國家安全、政權安全方面有更好保障，「經濟發展是離不開一個地方的穩定，是具有一個穩定的
大局，也有經濟的動力和機遇，我對香港的經濟是充滿信心。」

＊西方國家有偏見，眼紅中國富強＊

　　被問及國安法及修改選制遭西方國家及媒體抨擊時，她指早一段時間都很用心發聲明反駁，
「但後來發現他們是有根本的偏見及另有目的。無論香港怎麼反駁、怎麼說明，都很難改變他們
的看法」。她說外國目的是圍堵中國，對中國站起來、富起來、強起來，外國心裡不舒服。她強
調對於外國勢力的說法要繼續反駁，但更大精力應該放在做好香港本身事業上。（ｃｌ）

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