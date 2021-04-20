《經濟通通訊社２０日專訊》虛擬銀行富融銀行公布，推出全城最高年利率１％人民幣活期
儲蓄存款優惠。
用家可以先存入港幣，再在Ｆｕｓｉｏｎ Ｂａｎｋ Ａｐｐ兌換人民幣，就可直接開立人
民幣活期儲蓄戶口。
富融銀行由騰訊（００７００）、工銀亞洲、港交所（００３８８）、高瓴資本聯同鄭志剛
（透過其投資主體Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｒｉｄｇｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ）合資組成。（ｂｉ）
20/04/2021 19:12
【虛擬銀行】富融銀行推出人民幣活期存款年利率１％優惠
《經濟通通訊社２０日專訊》虛擬銀行富融銀行公布，推出全城最高年利率１％人民幣活期
儲蓄存款優惠。
用家可以先存入港幣，再在Ｆｕｓｉｏｎ Ｂａｎｋ Ａｐｐ兌換人民幣，就可直接開立人
民幣活期儲蓄戶口。
富融銀行由騰訊（００７００）、工銀亞洲、港交所（００３８８）、高瓴資本聯同鄭志剛
（透過其投資主體Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｒｉｄｇｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ）合資組成。（ｂｉ）
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