【虛擬銀行】富融銀行推出人民幣活期存款年利率１％優惠

《經濟通通訊社２０日專訊》虛擬銀行富融銀行公布，推出全城最高年利率１％人民幣活期

儲蓄存款優惠。

用家可以先存入港幣，再在Ｆｕｓｉｏｎ Ｂａｎｋ Ａｐｐ兌換人民幣，就可直接開立人

民幣活期儲蓄戶口。

富融銀行由騰訊（００７００）、工銀亞洲、港交所（００３８８）、高瓴資本聯同鄭志剛

（透過其投資主體Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｒｉｄｇｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ）合資組成。（ｂｉ）

