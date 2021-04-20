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20/04/2021 10:12

【新冠肺炎】許樹昌：變種病毒傳播性高，確診者有機會再受感染

　　《經濟通通訊社２０日專訊》本港社區出現變種病毒個案，政府專家顧問、中大呼吸系統科
講座教授許樹昌在電台節目表示，變種病毒傳播性高，一旦在社區傳播，引起的社區爆發機會會
更厲害。若屬南非變種病毒，對於現時正在使用的疫苗保護率會有所下跌，而以往接觸過未變種
病毒而受感染的人士，對於變種病毒仍有再受感染的風險。

＊印裔男或於檢疫酒店受感染＊

　　許樹昌表示，在本港確診感染新型冠狀病毒的印度裔男子，驗出帶有Ｅ４８４Ｋ病毒株，相
信是來自南非的變種病毒，傳播力高六至七成，疫苗保護率亦會下跌，即使以往感染過非變種病
毒的人士，都有機會再次受感染。他又指，這名印度裔男子在２１日檢疫期間，三次的鼻咽拭子
檢測結果都呈陰性，推斷可能是潛伏期較長，又或在檢疫酒店內受感染。
　　他又說，雖然暫時未見社區有變種病毒傳播，但未能確定會否出現爆發，今次的印度裔男患
者曾在社區活動，要留意１４天內有無其他涉及南非變種病毒的本地個案，呼籲市民盡快接種新
冠疫苗，但不應該自行「溝針」。

＊香港與新加坡建「旅遊氣泡」進度不樂觀＊

　　許樹昌又指，本港與新加坡商談建立「旅遊氣泡」的進度不樂觀，當地與本港一樣，遇到變
種病毒的問題，有印裔人士入境後多次檢測都是陰性，最終出了社區才確診，相信香港和新加坡
都要先解決變種病毒的問題，才可以正式推出「旅遊氣泡」。（ｈｙ）

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