【博鰲論壇】林鄭：港股表現好，惟缺市場及製造能力大灣區可補足

《經濟通通訊社２０日專訊》行政長官林鄭月娥在博鰲論壇上表示，本港過往曾比較亂，但

目前已不亂，股票市場表現非常好，去年上市集資金額全球第二，相信今年也會好。林鄭表示，

大灣區對於國內外其他灣區不同之處是實行「一國兩制」、三個司法區及三種貨幣，香港有很好

的科研能力，但缺乏龐大市場及製造能力，令過往的科研只停留在大學寫文章及做教授的階段，

但大灣區有龐大市場以及很好製造能力，可以大量生產；香港作為國際金融中心，近年新科技融

資工作做得非常好，容許同股不同權及生物科技公司來港上市，科研公司可到香港作融資。

林鄭月娥又指，大灣區仍面對科技創新要素流通以及科研人才落戶的兩大挑戰，近年西方國

家對中國人不太友善，港深兩地已聯手提出政策，吸引海外人才落戶大灣區，有信心未來大灣區

會乘風破浪，行穩致遠。



＊何厚鏵：大灣區為國家戰略，關鍵在於創新＊



澳門前行政長官、全國政協副主席何厚鏵在同一場合上表示，大灣區內各城市與特區有合理

的佈局與分工，做好自身規劃，互補共贏，例如香港的金融服務業、深圳的創新，珠三角的製造

業，以技術創新推動產業創新。

澳門經濟財政司司長李偉農則表示，澳門將推出政策配合中醫藥在澳門生產及合作研究等，

又指澳門已３８７天未有新型冠狀病毒本地個案，非常安全，希望國際人士多來澳門考察，將來

可以開展休閒企業以外的發展。（ｈｙ）

