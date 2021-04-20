《經濟通通訊社２０日專訊》衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌
表示，近期變種病毒情況令人擔心，傳播力更強，若變種病毒不幸在香港流行，會引致較高的入
院率，曾經確診，並非感染變種病毒的人，有機會再受感染，而變種病毒亦會令疫苗效果打折扣
。他希望盡快推高本港的接種率，減低變種病毒在社區爆發的機會。
許樹昌又指，孕婦及哺乳的婦女若希望接種疫苗，都無須太擔心，指現時有更多數據證明，
相關人士接種疫苗後可產生很好的抗體，經臍帶的血及哺乳亦可保護到嬰兒。（ｈｙ）
20/04/2021 16:34
【新冠疫苗】許樹昌：變種病毒令人擔心，冀盡快推高疫苗接種率
《經濟通通訊社２０日專訊》衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌
表示，近期變種病毒情況令人擔心，傳播力更強，若變種病毒不幸在香港流行，會引致較高的入
院率，曾經確診，並非感染變種病毒的人，有機會再受感染，而變種病毒亦會令疫苗效果打折扣
。他希望盡快推高本港的接種率，減低變種病毒在社區爆發的機會。
許樹昌又指，孕婦及哺乳的婦女若希望接種疫苗，都無須太擔心，指現時有更多數據證明，
相關人士接種疫苗後可產生很好的抗體，經臍帶的血及哺乳亦可保護到嬰兒。（ｈｙ）
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