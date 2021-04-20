【香港政情】譚凱邦繼退黨後辭任荃灣區議員職務

《經濟通通訊社２０日專訊》４７名發起或參與去年民主派「３５＋」初選人士，涉嫌違反

《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。正被還押的被告之一譚凱邦於上月１６日宣布退出

新民主同盟後，至今日於社交平台宣布辭任荃灣區議員職務。

譚凱邦的社交網頁指，他自被捕以來，資訊接收變得困難，無法會見尋求協助的市民，他不

能接受長期無法親自執行職務的情況，向馬灣及荃灣居民致歉並宣布辭職。（ｈｙ）（ｚｚ）

