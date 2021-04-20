《匯海澤言－葉澤恆》美加推基建規模或縮，留意德政壇變天可能性

《匯海澤言》美國總統拜登與十多名民主、共和兩黨的議員會面，以討論２﹒２萬億美元基

建計劃，並尋求達成跨黨派的共識。消息指，大家在會議上分別討論了可否把基建方案縮細，與

及之後的加稅計劃能否作出改變。部分共和黨議員開始討論先通過規模最多８０００億美元的方

案，包括道路及水務等傳統基建，但把護老及殘疾人士的４０００億美元撥款剔除。至於加稅方

案，拜登提出把企業稅由目前的２１％上調至２８％，而共和黨及部分民主黨議員都反彈。民主

黨議員就建議上調至２５％，預料可以獲得全部民主黨議員的支持。拜登將於短期內公布基建方

案第二部分，主要投資超過一萬億美元在人才培訓等。

拜登在基建方案的立場有所軟化，預料很大機會把有關方案縮細。由於開支增幅或不及預期

，故估計加稅部分亦可能削減。因此，除非美國國會可以於短期內通過有關方案，否則投資者可

能認為仍需要討論一段時間下，美國經濟復甦的步伐可能不及預期般快，影響美匯指數的走勢。

預料美匯指數短期在９０﹒５至９１﹒８之間上落。



＊留意德國在野黨的支持度會否進一步領先執政聯盟＊



德國綠黨宣布，將提名該黨雙主席之一的貝爾伯克為總理候選人，是綠黨首次參與聯邦總理

選舉。她的提名仍需在６月１１日至１３日的黨代會上進行正式確認。當地總理選舉將於９月

２６日舉行。

由於執政聯盟於早前的地方選舉中，表現較綠黨為差，故可能對執政聯盟帶來實際威脅。去

年，中國外交部長王毅出訪歐洲訪問時，曾經到訪德國。王毅當時與不同的德國黨派見面。其中

，貝爾伯克曾經向聯邦議院提出呼籲，認為歐盟應該與中國之間的投資協議設下條件。一旦談不

到，就認為歐洲企業不應於中國進行投資。預料歐元兌美元短期在１﹒１８５０至１﹒２１之間

上落。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

