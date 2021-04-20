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即市新聞

20/04/2021 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》雙重使命

　　《宏觀銓局》本欄早前曾論及美國聯邦儲備局有所謂的「雙重使命」，即是要處理好美國的
就業及通脹狀況。這是源於國會在１９７７年頒布而執行的聯邦儲備法案。法例是因為美國經歷
７０年代高通脹、高失業率，亦即「滯脹」而誕生，其中申明，聯儲局的目標為促進全民就業、
穩定物價及穩定長期利率。
　　讀者或會問：明明有三大目標，何以只得「雙重使命」？其實是因為投資者相信穩定物價與
穩定的長期利率無甚差異，兩者乃同一目標。因為長期利率是由預期通脹來決定。如通脹急促升
溫會削減實際利率，令投資者扣除通脹的實際收入減少。為保持實際收入，自然要提高息口，故
預期通脹加劇，長遠利率自會隨之上升。
　　自去年三月及四月起，即肺炎疫情最嚴峻之時，美國政府首要任務是創造職位，向因疫情而
失業的人提供支援。情況最惡劣的時間，美國有超過２２００萬因此失去工作，而直至上個月仍
有９００多萬人仍然失業。除了失業人數，美國政府亦有關注勞動人口變化，包括適齡工作者有
否就業或正找尋工作。數據顯示，自去年二月起，超過４００萬人脫離勞動人口，放棄找尋工作
。長時間失業會令人感到沮喪，漸漸磨蝕找工作的決心，所以聯邦政府積極推出不同的刺激經濟
政策，令失業人士盡快上班。
　　然而，這些刺激經濟的計劃，令投資者擔心通脹會升溫。事實上，美國十年期國債收益率自
年初已經節節上升。不過，至少在今年內，美國通脹依然受控，有關開支未見得足以推高通脹率
。另外，銀行未見有足夠借貸需求支持經濟大幅擴展。首輪量化寬鬆ＱＥ１在２００８年全球金
融危機後推出，美國通脹率一直在３％水平之下。有研究顯示，市場並沒有足夠貸款需求，以致
ＱＥ１沒有令通脹加劇。該研究亦提到，相比起如此龐大的流動資金充斥市場，２００８至
２０１９年期間貸款需求依然平平。這個理論有其道理，原因是：除非聯儲局所印的鈔票能夠落
入消費者或企業手中，否則他們根本無法花費。今次亦一樣，除非貸款有明顯的增加，否則通脹
難以持續升溫。
　　資產分配方面，美國依然是筆者所好。另外，投資級與非投資級別的企業債券仍是首選，當
然還有包括不同資產類別，備有債券和股票的投資基金。與此同時，筆者正調整板塊選擇，從去
年的贏家逐步轉到２０２０年發展稍慢的行業，包括能源、金融和工業股，現時都跑贏大市。市
場不再集中於五大科技巨擘，正是美股回復長期健康狀態的重要指標。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

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