【博鰲論壇】方星海：美方對中概股監管要求合理，惟態度不合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中證監副主席方星海在博鰲亞洲論壇「金

融開放與金融合作」分論壇上表示，美國將中國的發展當成威脅是完全錯誤，而自從去年美國總

統選舉後，整體氣氛不利中美合作，希望新一屆美國政府重新重視中美金融合作，有誠意地解決

問題，而非單純埋怨中國。

回應中概股在美上市監管，方星海說，中美已就中概股的審計監管問題探索解決方案長達４

－５年，過去曾取得明顯進展，不過隨著政治環境出現大變化，中美金融合作減少。他承認，美

國在中概股監管問題的要求合理，ＰＣＬＢ（美國上市公司會計監察委員會）要對會計師事務所

檢查，中證監認為他們的訴求是完全合理的，將來上海交易所也可能迎來美國公司的上市，他們

也需要符合中國的規則。

方星海表示，要找到一個合適的辦法，讓ＰＣＬＢ能夠順利檢查中國的會計師事務所，同時

檢查的過程中也要符合中國的國家安全方面的要求。關於ＰＣＬＢ檢查中國會計師事務所的辦法

，中證監去年８月提供的最新版本還未獲得ＰＣＬＢ的回應。美國反而提出「外國公司問責法案

」等，加強監管中概股，他認為美方態度並不合作。



＊外資帳戶若造成股市大幅波動，可以暫停其交易＊



方星海指出，資本市場對外開放既包括對金融機構的開放，也包括對境外資本的開放。截至

今年３月３１日，外資在中國股市的持倉佔比達到５％。隨著外資持續進入中國市場，可以看到

中國股市比以往更平穩。外資在市場定價中起到的作用在增強，為挖掘價值創造條件。但方星海

也表示，中證監也將高度重視可能出現的外資大進大出問題，做好防範。在設計滬港通、深港通

時有規定，如果資金進來造成大幅波動的話是可以停止交易的。中證監高度重視安全，會不斷跟

境外的機構投資者、境外的監管部門溝通，「我們有信心在開放的過程中維護資本市場的穩定。

」

他指出，「現在進來的外資主要有三種，一種是散戶投資，比例很小，也不會影響我們的健

康穩定。還有一種是共同基金、退休基金、保險公司等，這是我們非常歡迎的，也是持倉當中的

最大比例。還有一類是通過國外券商的自營形式，背後是一些對沖基金，這樣的資金是我們比較

關注的。」

