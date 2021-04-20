《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》據蘇州發布消息，蘇滬兩地將在即將到來
的「五五購物節」上發放消費紅包，進一步推動數字人民幣場景的多元化。這將是上海首度啟動
大規模數字人民幣的試點，也是國內首個異地聯動模式的試點測試。
目前，六家數字人民幣試點銀行已與參與商家展開對接，將推出促消費優惠活動，比如農行
蘇州分行已為周莊、同里、錦溪、甪直古鎮的３００多家商戶開通數字人民幣消費渠道，將於５
月１日起開展支付滿減活動，並將積極拓展其他領域商家。
20/04/2021 08:45
【數字人幣】蘇滬兩地將聯動發放數字人民幣紅包
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》據蘇州發布消息，蘇滬兩地將在即將到來
的「五五購物節」上發放消費紅包，進一步推動數字人民幣場景的多元化。這將是上海首度啟動
大規模數字人民幣的試點，也是國內首個異地聯動模式的試點測試。
目前，六家數字人民幣試點銀行已與參與商家展開對接，將推出促消費優惠活動，比如農行
蘇州分行已為周莊、同里、錦溪、甪直古鎮的３００多家商戶開通數字人民幣消費渠道，將於５
月１日起開展支付滿減活動，並將積極拓展其他領域商家。
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