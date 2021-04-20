  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2021 08:45

【數字人幣】蘇滬兩地將聯動發放數字人民幣紅包

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》據蘇州發布消息，蘇滬兩地將在即將到來
的「五五購物節」上發放消費紅包，進一步推動數字人民幣場景的多元化。這將是上海首度啟動
大規模數字人民幣的試點，也是國內首個異地聯動模式的試點測試。
　　目前，六家數字人民幣試點銀行已與參與商家展開對接，將推出促消費優惠活動，比如農行
蘇州分行已為周莊、同里、錦溪、甪直古鎮的３００多家商戶開通數字人民幣消費渠道，將於５
月１日起開展支付滿減活動，並將積極拓展其他領域商家。

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/04/2021
【攜程上市】攜程首掛收高4.6%　梁建章：旅遊業在疫情後一定會更加繁榮
中國故事19/04/2021
《神州經脈》中國批評美日聯合聲明　上海車展開幕　A股放量高收
財經熱話19/04/2021
【買定離手】賭股炒起憧憬黃金周　蘇沛豐:金沙追落後上望43元
中國故事19/04/2021
【駐滬專訪】攜程孫潔：回港上市可更好展示品牌　做好準備迎復甦
開市Good Morning19/04/2021
溫傑：醫思醫療7.8元下可買入
財經熱話16/04/2021
《股市一周》港股多次挑戰二萬九仍未能企穩　本周升270點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金