【數字人幣】蘇滬兩地將聯動發放數字人民幣紅包

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》據蘇州發布消息，蘇滬兩地將在即將到來

的「五五購物節」上發放消費紅包，進一步推動數字人民幣場景的多元化。這將是上海首度啟動

大規模數字人民幣的試點，也是國內首個異地聯動模式的試點測試。

目前，六家數字人民幣試點銀行已與參與商家展開對接，將推出促消費優惠活動，比如農行

蘇州分行已為周莊、同里、錦溪、甪直古鎮的３００多家商戶開通數字人民幣消費渠道，將於５

月１日起開展支付滿減活動，並將積極拓展其他領域商家。

