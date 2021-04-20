【博鰲論壇】商務部：在發展中國家推動能產生穩定現金流的項目

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》商務部副部長錢克明在博鰲論壇表示，中

國將促進發展中國家的債務可持續性，並將在發展中國家推動能產生穩定現金流和利潤的項目。

在「可持續融資助力高質量共建『一帶一路』圓桌會」上，錢克明表示，受疫情的影響，全

球跨境投資下降，但是「一帶一路」投資穩中有進。發展中國家的債務問題由來已久，解決這個

問題最關鍵的還是發展，債務重組以後融資成本大幅度增加，今後還搞不搞發展，這是個關鍵問

題。他表示，下一步將考慮在基礎設施與融資方面，更加注重造血性的，能夠產生現金流的項目

。「將繼續圍繞最貧窮國家債務脆弱性問題，與其他各方面加強溝通，幫助這些國家實現自主

、可持續發展做出更大的貢獻。」

另外，在綠色基礎設施建設方面，商務部研究院編了一套「一帶一路」的案例叢書，有大量

基礎設施建設方面的案例開展。他表示，重點考慮推進幾個方面的重點工作，一是推動綠色低碳

能源走出去，發展太陽、風能、水電、核電等高效、清潔能源和可再生的能源，並與傳統的能源

企業密切結合，在各國開展適應當地發展需求的具備更好環境效應和綜合效應的能源合作項目。

二要鼓勵企業高標準開展境外基礎設施項目的規劃、設計和建設，推進綠色施工，注重產業

環境友好的新技術、新設備、新材料和新工藝，妥善處理好項目與當地的居民、環境生態之間的

關系，最大程度地降低基礎設施建設項目對環境不利的影響。

三是把綠色理念貫徹到整個對外合作的全過程當中，鼓勵企業開展境外綠色投資、綠色建設

、綠色生產、綠色運營還有綠色創新，打造中國建造的綠色品牌。

