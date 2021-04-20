【博鰲論壇】外匯局：關注外部變化，保持對跨境資產流動監測

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》以「金融開放與金融合作」為主題的博鰲

亞洲論壇２０２１年年會分論壇上，國家外匯局副局長宣昌能表示，支持中國外匯市場平穩運行

的結構性因素將會持續發揮主導作用。面對國際範圍內的不穩定不確定性因素，外匯局會關注外

部環境發展變化，保持對跨境資產流動的監測。

宣昌能認為，今年以來，主要國家新冠肺炎疫情防控、特別是疫苗接種取得進展，經濟復甦

前景改善。在這樣的背景下，中國的國際收支和外匯市場呈現匯率穩定、交易收支平衡的局面。

首先，人民幣匯率在雙向窄幅波動中保持整體穩定。與國際主要貨幣相比，今年以來，人民

幣幣值較為穩定，體現出了較強的韌性。

第二，外匯市場交易保持理性。一方面，市場主體逢高機會、逢低購匯的理性交易更加明顯

。另外，從外貿趨勢和進出口企業方面來看，市場也趨於更加理性。

第三，是國際收支保持基本平衡。一方面，跨國投資保持活躍；另一方面，證券投資保持小

幅淨流入。當前中國外匯形勢保持穩定，體現了內外因素共同作用的結果。未來支持中國外匯市

場平穩運行的結構性因素，會持續發揮主導作用。

宣昌能表示，新發展格局下，中國積極引進外資和對外投資協調發展，維持國際收支基本平

衡；從政策面看，推動跨境貿易投資自由化、便利化，有助於境內外資金的雙向均衡流動。從市

場發展看，當前人民幣匯率形成機制不斷完善，外匯市場深度、廣度、成熟度不斷提升，有助於

發揮綜合調節或者收支的作用。

