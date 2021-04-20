  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2021 08:39

【聚焦人幣】國家外匯局：保持對跨境資本流動的高頻監測

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家外匯管理局副局長宣昌能表示，當前中國經濟基本面良好
，為人民幣匯率的穩定提供了根本支撐。面對全球經濟的不穩定性和不確定性，該局難言輕鬆，
下一步將堅持底線思維，保持對跨境資本流動的高頻監測，完善外匯市場「宏觀審慎＋微觀監管
」兩位一體的管理框架，統籌發展對外開放與安全，保障國家經濟金融發展。
　　宣昌能周一（１９日）出席博鰲亞洲論壇時指出，今年以來，全球主要經濟體新冠肺炎疫情
防控，經濟復甦前景改善。在此背景下，中國的國際收支和外匯市場呈現匯率穩定、交易收支平
衡的局面。與國際主要貨幣相比，今年以來，人民幣幣值較為穩定，體現了較強韌性。其次，外
匯市場交易保持理性。一方面，市場主體逢高結匯、逢低購匯的理性交易更加明顯。另一方面，
從外貿趨勢和進出口企業方面來看，市場也趨於更加理性。
　　他續指，當前中國外匯形勢保持穩定，是內外因素共同作用的結果。從外部看，美國經濟復
甦加快，疊加超寬鬆的刺激政策，市場通脹預期增強，進而推動美元指數的增長。因此，推動去
年下半年人民幣升值的外部因素有所減弱。而從國內經濟內部看，中國經濟基本面也為人民幣匯
率的穩定提供了根本支撐。（ａｃ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/04/2021
【攜程上市】攜程首掛收高4.6%　梁建章：旅遊業在疫情後一定會更加繁榮
中國故事19/04/2021
《神州經脈》中國批評美日聯合聲明　上海車展開幕　A股放量高收
財經熱話19/04/2021
【買定離手】賭股炒起憧憬黃金周　蘇沛豐:金沙追落後上望43元
中國故事19/04/2021
【駐滬專訪】攜程孫潔：回港上市可更好展示品牌　做好準備迎復甦
開市Good Morning19/04/2021
溫傑：醫思醫療7.8元下可買入
財經熱話16/04/2021
《股市一周》港股多次挑戰二萬九仍未能企穩　本周升270點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金