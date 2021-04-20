【聚焦人幣】國家外匯局：保持對跨境資本流動的高頻監測

《經濟通通訊社２０日專訊》國家外匯管理局副局長宣昌能表示，當前中國經濟基本面良好

，為人民幣匯率的穩定提供了根本支撐。面對全球經濟的不穩定性和不確定性，該局難言輕鬆，

下一步將堅持底線思維，保持對跨境資本流動的高頻監測，完善外匯市場「宏觀審慎＋微觀監管

」兩位一體的管理框架，統籌發展對外開放與安全，保障國家經濟金融發展。

宣昌能周一（１９日）出席博鰲亞洲論壇時指出，今年以來，全球主要經濟體新冠肺炎疫情

防控，經濟復甦前景改善。在此背景下，中國的國際收支和外匯市場呈現匯率穩定、交易收支平

衡的局面。與國際主要貨幣相比，今年以來，人民幣幣值較為穩定，體現了較強韌性。其次，外

匯市場交易保持理性。一方面，市場主體逢高結匯、逢低購匯的理性交易更加明顯。另一方面，

從外貿趨勢和進出口企業方面來看，市場也趨於更加理性。

他續指，當前中國外匯形勢保持穩定，是內外因素共同作用的結果。從外部看，美國經濟復

甦加快，疊加超寬鬆的刺激政策，市場通脹預期增強，進而推動美元指數的增長。因此，推動去

年下半年人民幣升值的外部因素有所減弱。而從國內經濟內部看，中國經濟基本面也為人民幣匯

率的穩定提供了根本支撐。（ａｃ）

