《經濟通通訊社２０日專訊》據央視報道，新一批中國科興新冠疫苗活性成分在昨日（１９
日）運抵巴西聖保羅。
全球疫苗緊缺的情況下，中國此前已向巴西運送四批新冠疫苗活性成分，助力巴西抗擊疫情
。根據合作協議，巴西布坦坦研究所將利用這些中國生產的新冠疫苗活性成分進行疫苗本地生產
。（ａｃ）
20/04/2021 09:29
【新冠疫苗】新一批科興疫苗活性成分運抵巴西，將用作本地生產
《經濟通通訊社２０日專訊》據央視報道，新一批中國科興新冠疫苗活性成分在昨日（１９
日）運抵巴西聖保羅。
全球疫苗緊缺的情況下，中國此前已向巴西運送四批新冠疫苗活性成分，助力巴西抗擊疫情
。根據合作協議，巴西布坦坦研究所將利用這些中國生產的新冠疫苗活性成分進行疫苗本地生產
。（ａｃ）
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