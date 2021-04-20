【博鰲論壇】習近平：中國與亞洲同進步，與世界共發展

《經濟通通訊社２０日專訊》博鰲亞洲論壇２０２１年年會開幕式今早在海南博鰲舉行。國

家主席習近平以視像方式發表主旨演講。習近平強調，２０年來，亞洲國家深入推動區域經濟一

體化，協力促進經濟社會發展，推動亞洲成為全球經濟最具活力和增長潛力的地區。作為亞洲大

家庭重要成員，中國不斷深化改革開放，積極推動地區合作，與亞洲同進步，與世界共發展。論

壇見證了中國、亞洲、世界走過的不平凡歷程，為促進亞洲和世界發展發揮了重要影響力、推動

力。（ａｃ）

