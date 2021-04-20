《經濟通通訊社２０日專訊》中國海關總署數據顯示，中國３月從巴西進口的大豆大幅驟降
８５％至３１５３３４噸大豆，因降雨拖延部分出貨。但從美國進口的大豆卻大增至７１８萬噸
，較上年同期的１７１萬噸激增３２０％。
雖然去年１月中國與美國簽署第一階段貿易協議後，中國加大了對美國大豆及其他農產品的
進口力度，但２０２１年由於巴西的降雨放緩了收獲並且延遲了出口，買家從美國的進口遠遠高
於往常。（ｃｔ）
20/04/2021 13:43
【大國博弈】中國３月從美國進口大豆大增逾三倍，從巴西進口驟降
《經濟通通訊社２０日專訊》中國海關總署數據顯示，中國３月從巴西進口的大豆大幅驟降
８５％至３１５３３４噸大豆，因降雨拖延部分出貨。但從美國進口的大豆卻大增至７１８萬噸
，較上年同期的１７１萬噸激增３２０％。
雖然去年１月中國與美國簽署第一階段貿易協議後，中國加大了對美國大豆及其他農產品的
進口力度，但２０２１年由於巴西的降雨放緩了收獲並且延遲了出口，買家從美國的進口遠遠高
於往常。（ｃｔ）
|財經熱話20/04/2021
【美團抽水】美團增發集資破港股紀錄 連敬涵:股價難脫區間上落
|FOCUS20/04/2021
【FOCUS】習近平籲「要公道不要霸道」 一帶一路勢成新風眼
|市場動向20/04/2021
恒馳上海車展首秀釋放的三大信號
|開市Good Morning20/04/2021
熊麗萍：美團270元水平先考慮買入
|財經熱話19/04/2021
【攜程上市】攜程首掛收高4.6% 梁建章：旅遊業在疫情後一定會更加繁榮
|中國故事19/04/2021
《神州經脈》中國批評美日聯合聲明 上海車展開幕 A股放量高收
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰