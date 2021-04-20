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20/04/2021 13:43

【大國博弈】中國３月從美國進口大豆大增逾三倍，從巴西進口驟降

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國海關總署數據顯示，中國３月從巴西進口的大豆大幅驟降
８５％至３１５３３４噸大豆，因降雨拖延部分出貨。但從美國進口的大豆卻大增至７１８萬噸
，較上年同期的１７１萬噸激增３２０％。
　　雖然去年１月中國與美國簽署第一階段貿易協議後，中國加大了對美國大豆及其他農產品的
進口力度，但２０２１年由於巴西的降雨放緩了收獲並且延遲了出口，買家從美國的進口遠遠高
於往常。（ｃｔ）

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