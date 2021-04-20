【大國博弈】中國３月從美國進口大豆大增逾三倍，從巴西進口驟降

《經濟通通訊社２０日專訊》中國海關總署數據顯示，中國３月從巴西進口的大豆大幅驟降

８５％至３１５３３４噸大豆，因降雨拖延部分出貨。但從美國進口的大豆卻大增至７１８萬噸

，較上年同期的１７１萬噸激增３２０％。

雖然去年１月中國與美國簽署第一階段貿易協議後，中國加大了對美國大豆及其他農產品的

進口力度，但２０２１年由於巴西的降雨放緩了收獲並且延遲了出口，買家從美國的進口遠遠高

於往常。（ｃｔ）

