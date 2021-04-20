【反壟斷】五礦發展瀉９％，與阿里合營電商涉實施經營者集中遭查

《經濟通通訊社２０日專訊》在阿里巴巴（０９９８８）遭巨額反壟斷罰款後，其與五礦發

展（滬：６０００５８）設立的合營企業亦被立案調查。五礦發展公告，收到國家市場監督管理

總局出具的立案調查書，因「交易涉嫌構成違法實施經營者集中」，將針對其與阿里巴巴設立的

合營鋼鐵垂直電商公司龍騰數科科技有限公司（此前名為：五礦電子商務有限公司）進行立案調

查。

根據五礦發展自述，２０１２年５月，該公司成立全資子公司五礦電子商務。２０１５年

１１月，杭州阿里創投增資入股五礦電商，增資後五礦電商成為五礦發展與阿里創投、北京海立

雲垂投資管理中心（有限合夥）共同出資設立的合營企業，各方持股比例分別為４６％、

４４％、１０％。２０１９年１２月，阿里創投將其持有的五礦電商４４％股權轉讓給易大宗（

北京）供應鏈管理有限公司。

天眼查ＡＰＰ數據也顯示，２０１５年１１月，阿里巴巴曾以５﹒９億元（人民幣．下同）

的資金，對五礦電商進行Ａ輪融資，按照持股比例為４４％計算，則當時的五礦電商估值已達

１３﹒４１億元。

五礦發展今早低開逾７％後，跌幅進一步擴大至近跌停，現瀉９％，報７﹒５元。



＊一個鋼鐵商品現貨交易電商平台，相當於２０個線下鋼材市場＊



此次被立案調查的龍騰數科，旗下共有兩個電商平台，一個是鋼鐵商品現貨交易電商平台「

鑫益聯」，一個是鋼鐵電商平台「五阿哥」。據悉，「五阿哥」又名「五礦阿里鋼鐵平台」，屬

Ｂ２Ｂ垂直鋼鐵電商平台，其中阿里巴巴主要提供線上技術及大數據資源，五礦則主要提供倉儲

等線下資源。此前在２０１９年７月，「五阿哥」曾宣布自２０１６年３月成立以來，已有

１萬個商家入駐平台，累計發展會員超過３５萬家。按照一個鋼材市場容納５００家商戶推算，

一萬家賣家開店相當於線下開設了２０個鋼材市場。

同樣在２０１９年，「五阿哥」曾先後入選「２０１８年度中國鋼鐵產業互聯網領軍企業」

、「２０１９年中國大宗商品電商百強企業」，並被北京市科學技術委員會、北京市財政局、國

家稅務總局北京市稅務局確定為高新技術企業。（ｗｌ）

