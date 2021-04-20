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20/04/2021 13:37

【債務風險】據報華晨集團等召開債權人會議，已確認債權３３４億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，華晨汽車集團控股有限公司等
１２家企業實質合併重整案第一次債權人會議今日上午召開，截至４月２０日已確認普通債權總
金額約為３３４億元（人民幣．下同），暫緩確認債權總金額約１６８億元。此外，有財產擔保
債權確認金額約２２﹒５億元。
　　遼寧省瀋陽市中級人民法院於２０２０年１１月２０日裁定受理華晨重整案。（ｗｌ）

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